Kenhető sajtok gyártóit bírságolták

Sorozatunkban legutóbb az élelmiszerek jelölésével, vásárlásával kapcsolatos kérdésekkel foglalkoztunk, ezt – a minőségen túl – a hatóság is rendszeresen vizsgálja. Ezúttal 31 kenhető sajtkészítményt néztek meg alaposabban, a hiányosságok miatt 20 esetben indult hatósági eljárás.

Az Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) rendszeresen és szigorúan ellenőrzi az élelmiszereket, legutóbb 31 kenhető sajtkészítményt vizsgált Szupermenta terméktesztjén. A komplex ellenőrzés­­be ezúttal is beletartoztak a laboratóriumi vizsgálatok és a termékjelölések is. A hivatal most a tégelyes, kenhető sajtkészítményeket helyezte középpontba, ezek között sajt­krém, krémsajt, szendvics­krém és friss sajt megnevezésű készítmény egyaránt akadt – 17 hazai, 14 külföldi gyártású volt.

Mentesség rendben

A laboratóriumban mért szá­raz­­­anyag-tartalom négy esetben tért el az előírásoktól, hét­­nél pedig a sótartalom nem az előírtaknak megfelelően sze­­repelt a csomagoláson. A sajtoknál a mikrobiológiai vizsgálatok élelmiszer-biztonsági szempontból megnyugtató eredménnyel zárultak. A „mentesként” jelölt termékeken a szak­­emberek ellenőrizték az állítások megalapozottságát is. Három sajtkészítményen sze­­repelt a gluténmentes, míg egyen a laktózmentes felirat, az eredmények e tekintetben igazolták az állításokat.

Élelmiszerkönyv

Az egyik sajtkészítmény csomagolásán nem jelölték tartósítószer jelenlétét, a szorbinsav – a megengedett határérték alatt, de – mégis kimutatható volt benne. A kenhető sajtoknál megengedett a tartósítószer, ám alkalmazása esetén azt fel kell tüntetni az összetevők között. A Nébih a helytelen jelölés miatt hatósági intézkedés mellett kötelezte a vállalkozót a hiba ja­vítására.

Öt kenhető sajtnál nem volt megfelelő a megnevezés, mert olyan összetevőket tartalmazott, amelyek a Ma­­gyar Élelmiszer­könyv szabályai­nak nem feleltek meg. A hivatal büntetés ki­­szabása mellett kötelezte az előállítókat a hiba javítására. A vizsgált 31 termékből 20 esetben indult hatósági eljárás, ez 15-nél csak figyelmeztetést jelentett, ám öt esetben – a súlyosabb jelölési hibák miatt – bírságot szabtak ki több mint 1,5 millió forint értékben. A hibák javítására az érintetteknek intézkedési tervet kellett benyújtaniuk.

Sajtos dobogó

A Szupermenta termékteszt ked­­veltségi vizsgálatán ezúttal is szakértő és laikus kóstolók pontozták a termékeket. A dobogó felső fokára a Président Trappista sajtkrém állhatott, második helyen a Milkeria Félzsíros sajtkrém végzett, míg a harmadik helyet az Arla Friss, zsírdús lágy krémsajt érdemelte ki. A részletes vizsgálati eredmények: https://szupermenta.hu/sajtkeszitmeny/