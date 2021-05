Két utcában végeztek felújításokat

Ezt ne hagyja ki! Botcsinálta oktató lehetett Karácsony Gergely

Nagymágocson elkészült a Jókai utca északi részének teljes útpályás felújítása. A beruházás egy 570 méteres szakaszt érintett, a megsüllyedt útrészeken alapcsere is történt. Az úttest mellett a padkát is rendezték, így a csapadékvíz az árokba folyik, és nem marad az aszfalton. A Táncsics Mihály utca kritikus részeit is ugyanezen elvek alapján újították fel. A Jókai és a Táncsics utcai beruházás 50 háztartás számára tette komfortosabbá a lakókörnyezetét és biztonságosabbá a közlekedést. Nagymágocs önkormányzata pályázatot nyújtott be a Jókai utca déli részének teljes útpályás felújítására is. Ha nyernek, jövőre folytatódhat a munka – közölte Szebellédi Endre, Nagymágocs polgármestere.