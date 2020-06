Kevesebb baleset történt a koronavírus miatt

Kevesebb olyan baleset történt az utóbbi időszakban, amelyikben megsérült valaki. Ezt a szakértők azzal magyarázzák, hogy amíg a mostaninál lényegesen szigorúbb szabályokhoz kellett alkalmazkodni a koronavírus-járvány miatt, nem volt akkor forgalom a közutakon.

Egy személyautó haladt Hódmezővásárhely felől Szeged felé az elkerülőn, és meg akart előzni egy másikat. Ez azonban nem sikerült, összeütközött a szembe jövő kocsival. Ezután a szalagkorlátnak csapódott, megpördült, és a menetiránnyal szembeni oldalon állt meg. Ebben a balesetben senki sem sérült meg.

Pár nappal korábban viszont négyen sérültek meg, amikor egy betegszállító és két autó ütközött össze Felgyőnél. Az egyik autó Csongrád felől ha­­ladt, amikor áttért a másik sáv­­ba, ahol összeütközött a szem­­ből szabályosan érkező betegszállító kisbusszal és egy másik autóval. A betegszállítóban ketten sérültek meg, de baja esett a másik két autó vezetőjének is. Információnk szerint a betegszállító Szentes­­re vitte volna a beteget, amikor balesetet szenvedett.

Ez a két baleset a múlt hónapban történt a megyében, és szerencsére nem is volt sokkal több olyan, amelyikben valaki megsérült volna. Ez derül ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból is. Azt írták, hogy idén márciusban 855 személyi sérüléses baleset történt az országban, ami az ez­redforduló óta a legkevesebb.

Tavaly márciusban 40 százalékkal több ilyen baleset történt, igaz, az a hónap is rekord volt, csak éppen a negatív rekordot döntötte meg. Bár ezt hivatalosan nem jelentették ki, de egyértelműen a koronavírus-járvány miatt történt mostanában kevesebb baleset az utakon.

A miniszterelnökséget ve­­ze­­tő miniszter március 11-én jelentette be, hogy rendkívüli jogrendet, veszélyhelyzetet hirdet a kormány az ország teljes területére a koronavírus-járvány miatt. Gulyás Gergely ak­­kor elmondta, hogy megtiltják a 100 főnél nagyobb beltéri és 500 főnél nagyobb kültéri rendezvények megtartását. A rendkívüli intézkedések sora pedig egészen a közelmúltig tartott, néhány még most is ér­­­vényben van, viszont utazni már korlátlanul lehet az országon belül. Ez pedig azt jelenti, hogy jelentősen nő a forgalom, és ezzel valószínűleg több baleset is lesz az utakon.