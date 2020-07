Kié az utcán termett gyümölcs?

Lelopták a meggyet – mondja a háztulajdonos, akinek az ingatlana előtt a gyümölcsfa áll, pedig jogilag nem tőle emelték el a termést. Akitől ellopták, annak nem kell, az utcai gyümölcs sorsát a szokásjog rendezi.

Permetezve június elsején, nem fogyasztható – olvastuk egy utcai meggyfára erősített papíron a hónap elején. A házak előtt, közterületen álló gyümölcsfákról hajlamosak enni egy-két szemet a járókelők, nem árt a figyelmeztetés.

– Fejmagasságig szokták leszedni az erre járók – tudtuk meg a napokban egy alsóvárosi asszonytól, aki éppen kisfiával szüretelte a gyümölcsöt létráról. Amikor 2008-ban írt lapunk a témáról, az Ószövetségből idézett baktói olvasónk: ha felebarátod szőlője, gyümölcsöse mellett sétálsz és éhes vagy, akkor egyél, de ha viszel is magaddal, az már lopás. Ennek ellenére nemegyszer vödörrel érkeztek a szüretelők. Ennek többnyire nem örül, aki gondozza a fát – pedig jogilag nem az övé a gyümölcs.

Az önkormányzati tulajdonú közterületen álló gyümölcsfa, illetve annak termése is az önkormányzat tulajdona, de ahogy korábban is megírtuk, nem gyűjtik be a termést. A gyakorlatban továbbra is a szokásjog alapján rendeződik a gyümölcs sorsa, azaz vagy az szüreteli le, akinek az ingatlana előtt áll a fa, és aki általában gondozza is, vagy/és a járókelők fogyasztják el – válaszolta kérdésünkre Szeged önkormányzata, amikor az utcai gyümölcsfák sorsáról érdeklődtünk. Nem is támogatják ilyen fák telepítését.

A fatelepítésről közterületen több jogszabály rendelkezik. Azért, hogy a telepített fa megfeleljen a közműhálózatok biztonsági övezetére, az útügyi műszaki előírásokra és építési szabályzatra vonatkozó előírásoknak, hozzájárulást kell beszerezni. Az engedélyt az önkormányzat és a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. kertészeti szakembereinek véleménye alapján adja ki Szeged Polgármesteri Hivatala. A gyümölcsfák viszonylag gyorsan elöregednek, ápolási költségük magas – évi több alkalommal metszést, öntözést és növényvédő szeres kezelést igényelnek, és e szerek közül kevés alkalmazható közterületen. Ezért csak faiskolai díszfák telepítését tudja támogatni az önkormányzat.

Hallottunk már olyan esetről is, hogy valakit jobban zavart a vélt lopás, mint amennyire a gyümölcs hiánya. Lepermetezte, hogy ne vigyék el, majd otthagyta a fán megrohadni. A magánházak előtti közterület rendben tartása a háztulajdonos feladata. A járdára hullott rohadt gyümölcsöt is neki kell eltakarítani.