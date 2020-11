Kihelyezték az új szemeteseket

A hétvégén kihelyezték Makón azokat a rozsdamentes fémből készült szemétgyűjtőket, amelyeket Székely Ildikó önkormányzati képviselő kérésére készített a kandallóiról Európa-szerte ismert Váll-Ker Kft.

Megírtuk, a 15 utcai szemetest azt követően rendelte meg a cégtől, hogy választókerületében, onnan is főként a Bajcsy-Zsilinszky lakótelepről sokan jelezték, szemetes a park, a játszótér, az út széle. A cég ráadásul ezeket ingyen készítette el. A szemetesek stílusos küllemmel rendelkeznek és erősek, időtállóak.

Az utolsó darabokat a Maros-parti üdülőövezethez vezető út mentén, illetve az üdülőövezet forgalmasabb helyein, például a lombkorona-sétány közelében helyezték ki a Szolgáltató Nzrt. szakemberei a napokban. Annak érdekében, hogy a helyükön maradjanak, le is betonozták valamennyit. Székely Ildikó azt mondta, bár most, ősszel tisztának tűnik a terület, nyáron itt is probléma a szétszórt hulladék. Mi több, az itteni konténerek, sőt a környékük is gyorsan megtelik a városból ide szállított építési törmelékkel, megunt bútorokkal. – Hamarosan térfigyelő kamerát helyezünk ki, hogy kiderüljön, ki hordja ki az oda nem való hulladékot – tette hozzá.

Egyébként az ötlet sikerét látva az önkormányzat további 50 szemetest rendelt meg a helyi vállalkozástól. Most megtudtuk: ezek a héten készülnek el, és ezt követően az egyes kerületek önkormányzati képviselői döntik majd el, hová szereljék fel őket. A városvezetés azt reméli, ezeknek köszönhetően tisztább lesz egész Makó.