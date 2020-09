Kilencezer gyufából készült el az üllési templom makettje

Csaknem húsz éve kézműveskedik az üllési Forrai Zoltán és felesége. A pár külön-külön és együtt is készít alkotásokat, ilyen például az üllési Páduai Szent Antal-templom makettje is, amelyet mintegy 9000 gyufaszálból készítettek el.

– Én hamarabb kezdtem az Alkotóházba járni, úgy a 2000-es évek előtt, a férjem később csatlakozott. Az agyvérzése után fontos volt számára, hogy lekösse és el tudja foglalni magát. Rendkívül megviselte a betegség, sokat jelentett neki a kézműveskedés, egyre jobb lett benne. Ma már éjjel-nappal képes lenne ezzel foglalkozni, de már nem tudjuk hova tenni az alkotásainkat – magyarázta az üllési Forrai Zoltánné, majd a férje vette át a szót, aki elárulta, először fogalma sem volt, hogyan kell szalmából, gyékényből fonni.

– Előtte soha nem csináltam ilyesmit – vette elő első munkáját.

Forraiék a kedvünkért rögtönzött kiállítást rendeztek a kertjükben, ahol számos alkotásukat megmutatták. Szalmavirágok, szalvétatartók, kosarak, aratókoszorúk és ajtókopogtató sorakozott a gyufából készült Eiffel-torony, vadászház és templom makettje mellett.

A közelmúltban kiállításon mutatták be a házaspár munkáit. Az üllési Déryné Művelődési Ház és Könyvtár folyamatosan törekszik arra, hogy felkarolja a helyi kézműveseket és alkotókat, így az „Ügyes-kezek! ÖKO-tudatosan” című kiállítás Forrai Zoltán és felesége munkáiból állt össze.

A tárgyakban az újrahaszno­sítás és a természetes anyagok használata köszön vissza, amelyre példa a használt gyufából készült makett vagy régi üvegek új köntösbe való öltöztetése kenderzsinórral. Forraiék elmondták: jó kikapcsolódás az alkotás számukra, szeretnek természetes anyagokkal dolgozni.

Néhány munkájukat zsűriztették is, de továbbra is hobbiként tekintenek a kézműves­ségre. Együtt is alkotnak, ilyen az üllési Páduai Szent Antal-­­templom makettje, amelyet pontosan 8990 gyufaszálból, egy hónap, összesen 197 munkaóra alatt készítettek el. Terveik között szerepel, hogy a nagyközség régi templomát is megalkotják gyufából. Ehhez keresnek most korabeli fotókat.