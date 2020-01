Kocsimúzeum nyílt Mórahalmon

– Minden kocsi egy történet, ezek a kocsik élnek, a múltat közvetítik a jelen emberének. Kívánom, hogy az épület szolgálja a paraszti emlékek megőrzését – mondta az alpolgármester, aki köszönetet mondott Duka Félixnek is, a Egy-Másért Ifjúsági és Közösségfejlesztő Egyesület elnökének.

Csányi László hozzátette, a kiállítás tisztelgés a kocsikészítők, a gazdák és a homokháti emberek előtt is is, akik megőrizték ezeket a darabokat.

– Hamar szárba szökkent kezdeményezés volt ez, sokan mellénk álltak. A helyi és környékbeli lovastársadalom egyöntetűen összefogott és segített a múzeum létrehozásában. Ezek a kocsik, a kovácsműhely használati tárgyai a helyi emberek mindennapjaihoz tartoztak. A múzeum egyben emlék is a mestereknek, köztük a legendás dorozsmai kocsikészítőknek és kovácsoknak – fogalmazott az alpolgármester.

A Szegedi úti Futó-Dobó Lovascentrum mellett pénteken hivatalosan is megnyílt Mórahalom új turisztikai attrakciója, a kocsimúzeum. Mint korábban megírtuk, az Európai Unió vidékfejlesztési politikájának részét képező LEADER programban nyerte el a város a múzeum megvalósításhoz szükséges forrást, amely konzorciumban az Egy-Másért Ifjúsági és Közösségfejlesztő Egyesülettel és a mórahalmi önkormányzattal közösen valósult meg. A beruházást száz százalékban az unió finanszírozta, ennek költsége 28 millió 640 ezer forint volt.