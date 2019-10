Komplex jövőkép is kell Szegednek Nemesi Pál szerint

Egyeztetett a harmadik Tisza-híd megépítéséről a Gyopáros Alpár, a Modern Városok program kormánybiztosa, és Nemesi Pál. A kormánybiztos szerint a Modern Városok program akkor tud igazán sikeres lenni, ha igazi menedzserszemléletű, agilis polgármester vezeti a települést.

– Mindent adott a harmadik Tisza-híd megépítéséhez, már csak egy okos döntést kell hozni október 13-án – mondta Nemesi Pál a harmadik híd kapcsán történt legutóbbi egyeztetésen. A polgármesterjelölt Szegeden találkozott Gyopáros Alpárral, a Modern Városok program kormánybiztosával, és Bertáné Bényi Krisztina helyettes államtitkárral.

Nemesi Pál szerint Szegednek nem csak egy harmadik hídra, hanem komplex jövőképre is szüksége van, aminek a része a gazdaságfejlesztés, az egyetemmel történő összefogás egy hatékonyabb egészségügy és a közlekedés fejlesztése is. A polgármesterjelölt azt is elmondta, hogy a harmadik Tisza-híd több évtizedre meghatározza a városfejlesztés útját.

Gyopáros Alpár pedig kiemelte, hogy a Modern Városok program akkor tud igazán sikeres lenni, ha igazi menedzserszemléletű, agilis polgármester vezeti az adott települést, akinek szívügye, hogy az adott projekt megvalósuljon.

Nemesi Pál korábban sajtótájékoztatón elmondta, hogy a programjának négy fő eleme van. A független polgármesterjelölt fejlett, erős és élhető várost szeretne, ami családbarát és biztonságos is.

Szerinte a harmadik Tisza-híd kérdése nem vitatható, arra mindenképpen szükség van.

– Az egyik legfontosabb a programomban, hogy ezt a helyzetet kezeljük. Az elmúlt hetekben feltérképeztük a témát, és kiderült, hogy már 2002-től foglalkozott vele a mindenkori városvezetés, és 2006–2007-ben már a városfejlesztési koncepciókat véleményező tervtanács is foglalkozott a kérdéssel. Ezek ellenére nem jutottak előre – közölte akkor Nemesi Pál. A polgármesterjelölt azt is elmondta, hogy az elmúlt hetekben, a kérdést vizsgálva arra jutottak, hogy a harmadik híd megépíthető.

– Újra kell egyeztetni a kérdésben, és a hidat meg kell építeni. Én garantálom, hogy ez a híd meg fog épülni – jelentette ki.