Kriván János tanácsos lett

Az elmúlt 25 évben végzett munkájáért nemrég elismerésben részesült Kriván János főtörzszászlós. A szigorúságáról megyeszerte ismert rendőrtől megtudtuk, gyűjti a karjelzéseket és a rendőrsapkákat is.

– Ezt a munkát csak állandó intenzitással lehet végezni – mondta Kriván János főtörzs­zászlós, aki negyedszázadnyi kitűnő munkájának elismeréseként a közelmúltban tanácsosi címet kapott. Ilyen a ma­­kói kapitányságon rajta kívül csak egy embernek van.

Szolgálatát 1992-ben kezdte Makón baleseti helyszínelőként, a közlekedési osztály mun­­katársaként a baleset-megelőzés is fontos feladata.

– Gyorshajtásból, az elsőbbség meg nem adásából és ha­­sonló szabálytalanságokból ered a balesetek többsége. Pró­­báljuk kiszűrni azokat, akik ilyesmit követnek el – mondta a szigorúságáról megyeszerte ismert rendőr.

Hozzátette, ittas sofőröket manapság már nagyon ritkán csípnek fülön, és ez – a diszkók megszűnésén kívül – alighanem a kemény ellenőrzéseknek is köszönhető. A balesetszám is lecsökkent, persze amiatt is, hogy már jobbak a kocsik, és van autópálya. Pályája kezdetén évi 300 történt, most 100; persze ezt a számot is lehet tovább csökkenteni.

Kriván szerint – mivel nincs benne a nemzeti tantervben – a közlekedés szabályait a gyerekeknek ugyanúgy meg kell tanítani, mint az úszást. Éppen ezért járja kollégáival az iskolákat, tart előadásokat, vetélkedőket. Kapott már többször belügyminisztériumi jutalmat, volt az év közlekedési rendőre, és van egy különleges hobbija is: gyűjti a karjelzéseket és a rendőrsapkákat. Előbbiből 300, utóbbiból tucatnyi van a gyűjteményében.

– A legbüszkébb az angol bobby-sapkára vagyok – mondta el lapunknak.