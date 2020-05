Leállítják a Budapestről induló szabadkai buszjáratot

Ideiglenes menetrendeket ren­­delt meg az Innovációs és Technológiai Minisztérium a közlekedési vállalatoktól a koronavírus-járvány miatt.

Erre azért volt szükség, mert a mostani időszakban sokkal kevesebben utaztak busszal, mint egyébként. Az új menetrend szerint több távolsági buszvonalat is megszüntetnek. Így június 20-tól nem közlekedik a Budapest–Kecskemét–Szeged–Szabadka járat.

Bevásárolnak, ha kérik

A kisteleki önkormányzat köz­­ben arra kérte a fogyatékkal élőket, hogy ha tehetik, maradjanak otthon. Ehhez se­­gítséget is nyújtanak. Aki kéri, annak az önkormányzat például bevásárol, kiváltja a gyógyszereket, és a postai ügyeket is elintézik, amíg tart a veszélyhelyzet. Aki szeretné a segítséget, az a Kisteleki Polgármesteri Hivatal 10. számú irodájában kérheti. Az érintet­teken kívül akár távol élő családtagok, ismerősök, vagy a szomszédok is jelezhetik, ha egy fogyatékkal élő embernek segítségre van szüksége.

Visszatér a régi rend

Az üllési polgármesteri hivatal azt közölte, hogy a hivatal mostantól újra a megszokott ügyfélfogadási időben fogadja az ügyfeleket. Viszont belépéskor kötelező a kihelyezett kézfertőtlenítő használata, illetve szájmaszk, vagy szájat, orrot eltakaró kendő viselése. A folyosón maximum 5 fő ügyfél tartózkodhat és várakozhat egyszerre. Személyes ügyintézéshez előzetes időpont-egyeztetésre továbbra is lehetőség van telefonon a 62/282-122-es telefonszámon, e-mailben pedig a [email protected] címen.

Táblagépet kaptak

Az Innovatív Gyógyszergyár­tók Egyesülete a Magyar Te­lekommal, a Samsung Ma­­gyar­­országgal és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Ka­­marával együttműködve ezer egészségügyi szakdolgozónak ad táblagépet, valamint egy meghatározott, aktuálisan ingyenesen elérhető adatmennyiséget tartalmazó SIM-csomagot. Csongrád megyében 50 készüléket adtak át, körülbelül 5 millió forint értékben.

A megyében továbbra sincs új, regisztrált koronavírusos beteg. Még mindig 114 embert ápolnak az új betegség miatt.