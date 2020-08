Leesett az állunk a Móra Ferenc Múzeum felújított belsejétől – Fotók

Munkácsy valamennyi Honfoglalás-alkotásával, Gábor Áron ágyúval, Máté Bence fotókkal és egy különleges látványvilágú Móra-tárlattal várja az érdeklődőket a jövő hét végén újranyitó Móra Ferenc Múzeum. A felújítás után még az eddig látott kiállításokra sem lehet majd ráismerni.

Jövő hét pénteken nyit ki a felújítás után újra a Móra Ferenc Múzeum. Az épületen belül most még lázas munka folyik: az utolsó simításokat végzik a szakemberek az állandó és időszaki kiállításokon. Szerdán délután körbenézhettünk az intézményben és megállapítottuk, teljesen új arcát mutatja majd a látogatóknak a kultúrpalota.

A múzeum dísztermében természetesen továbbra is Munkácsy Mihály Honfoglalás című képe látható. Időszaki kiállításként azonban most nem csak az az egy színvázlat tekinthető meg, mely a múzeum tulajdonát képezi, hanem a Parlamentben látható monumentális alkotás eredeti méretű másolata, illetve annak tervezetei, vázlatai is. Így most Szegeden lesz látható az ikonikus alkotáshoz kapcsolódó valamennyi Munkácsy-kép, és a látogatók rádöbbenhetnek, hogy az eddig hatalmasnak hitt szegedi festmény mennyire eltörpül a végleges verzió mellett.

A másik jelentős időszaki kiállítás a Székely Nemzeti Múzeum 1848-as tárlata, amely Sepsiszentgyörgyről érkezett a Móra-múzeumba. Látható lesz többek között Gábor Áron egyetlen megmaradt ágyúja, de Bem József sétapálcáját és Kossuth Lajos szivarszipkáját is testközelből meg lehet tekinteni, miközben időnként ágyúdörgés is hallatszik a kiállítótérben.

A múzeum két állandó kiállítása is jelentős ráncfelvarráson esett át: gyakorlatilag teljesen megújult a Móra- és a természettudományos tárlat is. Utóbbi már nem a világ fajait mutatja be, hanem a tiszai ártér élővilágát. A preparált állatok mellett több mint száz Máté Bence-fotót is kiállítottak, amelyek hasonlóan vannak hátulról megvilágítva, mint ahogyan azt a pusztaszeri természetfotós szabadtéri tárlatán már láthattuk. A galéria az interaktív térbe vezet, ahol a madarak fészkelőhelyeit, és életmódját ismerhetik meg játékos formában a gyerekek. Az otthonosan kialakított térben akár biológia órákat is lehet majd tartani.

A leglátványosabb állandó kiállítás minden kétséget kizáróan a Móra-tárlat lett, amelynek kurátora a szegedi író dédunokája, Vészits Andrea volt. A sötét erdőt szimbolizáló térben minden megfogható, kihúzható, a digitális, modern világ pedig ugyanúgy jelen van benne, mint a régi korok egyszerű játékai.

A múzeum augusztus 14-én 15 órakor nyitja meg kapuit a nagyközönség előtt.