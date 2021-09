Légiparádét tart Szeged a vénasszonyok nyarán

Szeptember 10. és 12. között tartják meg a Repülőnapokat a megyeszékhelyen, a programok csak védettségi igazolvánnyal lesznek látogathatók. Jövő hét vasárnap elstartol a Hőlégballon Európa Bajnokság is.

Szeptember 10-én délután 3 órakor nyitja meg kapuit a SZIA Szeged International Airshow a Szegedi Repülőtéren, ahol már a programsorozat első napján este 9 óráig tartanak repüléseket. Az eseményről szóló sajtótájékoztatón Majó-Petri Zoltán, a Szegedi Közlekedési Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy igazi show lesz látható a naplementében, a bemutató repüléseket pirotechnikai utánégetéssel tartják meg.

Beszélt arról is, hogy szeptember 11-én délelőtt és délután is valódi műrepülők, sárkányrepülők és kötelékrepülők tartanak majd előadást negyedórás etapokban, vasárnap pedig a repülés bajnokaié lesz a főszerep. Így például Bessenyei Péteré.

Hozzátette, szeptember 12-én a 22. FAI Hőlégballon Európa-bajnokság is elkezdődik, így akkor már nemcsak repülők és helikopterek, hanem hőlégballonok lesznek az égen.

Báló Tamás, a Szegedi Közlekedési Kft. repülőtér-üzemeltető üzletágvezetője arról számolt be, hogy a magyarok mellett 10 ország repülői lesznek jelen, így például lesz olasz kötelékrepülő és francia vitorlázó műrepülő is. Közkívánatra itt lesz a Retro Sky Team is Kassáról, akik második világháborús harci show-t adnak majd. Megjegyezte, idén is tartanak sétarepüléseket, ezúttal éjszaka is, így bárki megnézheti a kivilágított megyeszékhelyet fentről.

Szeptember 10-én Magyari Béláról is megemlékeznek majd, ő volt Farkas Bertalan mellett hazánk másik kiképzett űrhajósa. Az ő emlékére elneveznek egy vadászgépet, amelyet egy keceli egyesület újított fel.

Pálhegyi Zoltán, a Hőlégballon Európa Bajnokság 2021 versenyigazgató-helyettese pedig arról beszélt, hogy 23 ország hőlégballonosa csap majd össze szeptember 12. és 18. között, most először Örményország is delegált versenyzőt.