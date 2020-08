Magyar Falu program – Ezek a falvak kapnak új, rendezett köztereket

Tizenkét település az óvodaudvarát vagy játszóterét fejlesztheti, míg kilenc község a közterület-rendezéshez vásárolhat gépeket a Magyar Falu programban. Bordány például mindkét kiíráson sikerrel szerepelt.

Ismét léphetnek egyet előre Csongrád-Csanád megye falvai, ugyanis újabb jelentős mennyiségű forrás érkezik fejlesztésekre a Magyar Falu programban. Ezúttal óvodaudvar- és játszótér-megújításra tizenkét település nyert forrást:

Bordány,

Dóc,

Fábiánsebestyén,

Felgyő,

Királyhegyes,

Kiszombor,

Klárafalva,

Magyarcsanád,

Nagymágocs,

Pusztamérges,

Röszke

Szatymaz.

Összesen 39 millió 455 ezer forintot kaptak.

A legtöbb pénzt a röszkei ön­kormányzat nyerte, ők 4 millió 998 ezer forintból válthatják valóra fejlesztési terveiket.

Borbásné Márki Márta, a köz­­ség polgármestere lapunknak elmondta, a Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde udvarát renoválják a sikeres pályázatnak köszönhetően, a tervek szerint ősszel megvalósulhat a munka, ha megérkezik addigra a pénz.

– Nagy udvarral büszkélked­hetünk, így a gyermekek számára biztosított a mozgás örö­­me. Az elmúlt évek során többször próbálkoztunk önerőből gyepesíteni, de nem mindig jártunk sikerrel, így most gyepszőnyeget teszünk le az elnyert forrásból, ehhez öntözőrend­szert is építünk, valamint be­­szerezzük a karbantartáshoz szükséges eszközöket is az elnyert összegből – részletezte lapunknak a polgármester.

A településvezető szerint a program jó lehetőség a kistelepüléseknek, mert 100 százalékos támogatású minden pályázati kiírás, nem igényel önerőt. Röszke már több nyertes pályázattal is büszkélkedhet, nemrégiben orvosi eszközök cseréjére kaptak pénzt, de idén további kérelmeket is benyújtanak, például a szolgálati lakások rekonstrukcióját szolgáló felhívásra.

A közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés című pályázati kiírás nyerteseit is most hirdették ki.

Apátfalva,

Bordány,

Csengele,

Eperjes,

Forráskút,

Földeák,

Pusztaszer,

Tiszasziget

Tömörkény is sikerrel járt,

így összesen 58 millió 247 ezer forint érkezik a megyébe.

Ez esetben Forráskút nyert a legtöbbet, 15 millió­ból vásárolhatnak gépet.

Fodor Imre polgármester ar­­ról számolt be a Délmagyarországnak, hogy kommunális multifunkciós járművet szereznek be, ami a parkok, járdák és utak tisztán tartására alkalmas évszaktól függetlenül, hiszen fűnyírásra, lombseprésre és hótakarítás­­ra is használható. Azért van szükségük erre a gépre, mert a meglévő eszközeik már elavultak.