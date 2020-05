Magyar kezdeményezésre örömzenéltek a világsztárok

Összesen 16 ország több mint száz zenésze valósított meg egy közös karantén-jam sessiont Czomba Imre USA-ban élő magyar zeneszerző kezdeményezésére. A résztvevő művészek otthonaikban rögzítették a produkció rájuk eső részét. Az örömzene Quarantine Music Chain címmel elérhető a You­Tube videómegosztó csatornán.

Czomba Imre, jelenleg Los An­­gelesben élő magyar zeneszerző több mint két évtizeden keresztül dolgozott hazánk olyan közkedvelt előadóival, mint Zorán, Presser Gábor, Cserháti Zsuzsa vagy Ákos. Több mint 25 színházi show és mintegy hetven televízi­­ós műsor zenéje fűződik a ne­­véhez. A járványhelyzetből adódó korlátozások miatt on­­line örömzenélésre hívta a nem­­zetközi zenei élet krémjét.

Világsztárok

A produkcióhoz többek között Németországból, Ausztráliából, Kanadából, Hawaiiról, Nor­­végiából és Hollywoodból is csatlakoztak világsztárok, mint Michael O’Neill, Alphonso Johnson, Ed Calle, Andrew Kestler, Richie Garcia, Sophie Cairo, Kenny G, Stefano Sacchi, Adonis Tsilimpari és Michael Lehmann Boddicker.

Hazánkat képviselték

Magyarország képviseletében többek között Miklósa Erika, Balázs Fecó és Papp Gyula mel­­lett szegedi zenészek, mint a Belmondo zenekar frontembere, Czutor Zoltán és a Fool Moon együttes tagjai is szerepet vállaltak az online örömzenében.

– Az együttesünkből Mészáros Tamás ismerőse Czomba Imi, ő fedezte fel a felhívását. Majd közös ismerősünk, Sárközy Fanni keresett meg minket, hogy jó lenne kooperálni a produkcióban, később Kolta Gergő basszusgitárral csatlakozott még hozzánk – fejtette ki Molnár Gábor, az együttes egyik alapító-énekese.

A kezdeményező az összeállt zenészcsoportoknak a kezdő négy ütemet adta meg, amelyet a zenészek szabadon tovább folytathattak a saját 4-4 ütemükkel.

– A világsztárok neve hallatán még inkább megörültünk, hogy ilyen nagy zenészekkel szerepelhetünk egy klipben, még ha csak távolról is. Személy szerint elégedett vagyok a végeredménnyel, nagyon tetszik – mondta Molnár Gábor. Hozzátette, Czomba Imrétől tud­­ja, hogy az otthoni felvételek minősége igen sokszínű volt. Többen csupán telefonjukkal tudták rögzíteni produkciójukat, a Fool Moon tagjai azonban e szempontból szerencsésnek mondhatták magukat.

– Több tagunk stúdiókörülmények között tudta magát rögzíteni, szerencsére nekem is van itthon stúdióm – jegyezte meg.

Pótolnák a fesztivált

Az örömzene célja a lakosság mellett a produkciót létrehozó zenészek vidítása is volt a szereplés és fellépések nélküli idő­­­szakban. A Kölcsey-éremmel ki­­­tüntetett, szegedi pop-a cappella együttes többek között 15 éves múlttal büszkélkedő, tavaszra tervezett fesztiválját is meghiúsította a járványhelyzet.

– Természetesen mi is nehezen viseljük a bezártságot, na­gyon hiányoznak a fellépések. Sajnos az április végére tervezett fesztiválunk is elmaradt, de optimisták vagyunk, reményeink szerint októberben be tudjuk majd pótolni – fejtette ki.