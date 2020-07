Majdnem lett egy határátkelőnk, de a román elnök megvétózta

A román falu harangjára ébrednek a kübekháziak, mégsem mehetnek át a szomszédban lévő Óbébára. A román elnök ugyanis leszavazta a határátkelő megnyitását, pedig gazdasági és turisztikai szempontból is jó lett volna Csongrád-Csanád és Temes megyének is.

Jelenleg 70 kilométert kell utaznia a kübekháziaknak ahhoz, hogy átjussanak a romániai Óbébára, ami csupán 2 kilométerre fekszik a községtől. A két település vezetése 15 éve azon dolgozik, hogy megnyithassák a határátkelőt a falvak között. A kübekiek a magyar útszakaszt, míg az óbébaiak a román vonalat tervezték meg. A magyar és a román kormány felé is jogerős építési engedélyes terveket tudott beterjeszteni a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat és a Temes Megyei Tanács. A terveket mindkét parlament támogatta, viszont Klaus Iohannis román államfő most megvétózta. Így egyelőre nem jöhet létre a határpont.

23 éves barátság

– Megdöbbentő ez számunkra is, de nem tudjuk, hogy miért döntött így a román elnök. Vélhetően belpolitikai érdekből, de ebből nem lehet politikai tőkét kovácsolni, hiszen a lokális együttműködés Romániának is fontos – magyarázta Molnár Róbert, Kübekháza polgármestere. Hozzátette, 1997 óta jó kapcsolatot ápolnak a szomszéd Óbébával, mindkét falu vezetése haladó gondolkodású.

Kis befektetés, sok lehetőség

Magyar oldalon csupán 400 méter, míg a román oldalon 1,2 kilométer utat kellett volna megépíteni ahhoz, hogy átutazhassunk Romániába, az ott élők pedig Magyarországra. Szegedről csupán 22 kilométert kellett volna autózni az átlépéshez, így viszont továbbra is a kiszombori határátkelőhely van a legközelebb a megyeszékhelyhez, ez 30 kilométerre van.

Gazdasági, földrajzi, mezőgazdasági kapcsolatokat is reméltek a határnyitástól, valamint tervben volt az is, hogy a Temes megyei faluban tanuló magyar gyermekek Kübekházára jártak volna iskolába. – Egyeztettünk arról is, hogy mi rendelkezünk központi konyhával, ez ott hiány, így innen el tudnánk ellátni a nehéz helyzetben lévő óbébaiakat. Számtalan lehetőséget ki tudtunk volna használni, vásárlás szempontjából is jól jártunk volna, és az ott élők is, hiszen Szeged jóval közelebb van nekik, mint Nagyszentmiklós, ahol a nagyobb bevásárlásokat intézik – emelte ki. Az állandó átkelő az illegális migrációt is visszaszorítaná.

Átintegetnek Romániába

A kübekháziak is csalódottan számoltak be a román elnök döntéséről, többek közt Vér László, aki az Óbéba felé vezető úton lakik. Szerinte a helyi turizmust is fellendítette volna a nyitás. – Baráti kapcsolatokat is tudtunk volna építeni, hiszen gyakran átintegetünk egymásnak. Kerékpárral át lehetne járni mindennap. Karnyújtásnyira van tőlünk, mégis 70 kilométert kell utaznunk – nyilatkozta lapunknak a férfi. Kollégája, Harczel László rögtön hozzá is tette, hogy mindennap a harangszóra ébrednek, de nem a kübeki temploméra, hanem az óbébai harangokra. – Sűrűn beszélgetünk a földek mentén. Régen, amikor még lehetett, gyakran átjártunk. Mi vittük a tojást, cserébe olcsóbban hoztuk a szöget – mondta el a férfi a Délmagyarországnak.