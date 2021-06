Makó jövője a turizmus

Makón egyre többen látnak fantáziát az idegenforgalomban, olyannyira, hogy a helyi Návay-technikum először az idei tanévben ilyen irányú szakképzést is indított. Mi több, ezekben a napokban turisztikai nyári tábort is rendez az érdeklődő fiataloknak.

– Szeretnék később egy apartmant nyitni, és ebben a család is támogat. Azt egyelőre még nem tudom, ez hol lesz, de magát az ötletet jónak tartom, szerintem van fantázia az idegenforgalomban Makón – mondta Baranyi Réka, a makói Návay-iskola elsőéves diákja. Ő is részt vesz a megyei kereskedelmi és iparkamara, illetve az önkormányzat támogatásával szervezett nyári turisztikai táborban a Maros-parton, ahová ezt tanuló középiskolásokat, illetve ez iránt érdeklődő hetedik-nyolcadikos általános iskolásokat hívtak meg. Réka azért jelentkezett, mert szeretne több embert megismerni, akiknek hasonló az érdeklődésük, és egyébként is szeret a Maros-parton lenni.

A táborban a fiatalok megismerkedhetnek Makó nevezetességeivel, a fürdővel, a Maros-parttal, a kalandparkkal, és közben belekóstolhatnak, milyen az idegenvezetés, a logisztika, a turisztikai háttérmunka – mindezt játékkal, szórakozással fűszerezve. Összesen 20 gyerek vesz részt benne.

– Úgy látom, már most sokkal népszerűbb a város, mint volt mondjuk 10 évvel ezelőtt – mondta a tábort vezető idegenforgalmi szakember, közgazdász Ábrahám Magdolna. Tapasztalatai szerint egyre több a szálláshely, amelyek igen népszerűek, és a fürdő bővítése miatt várhatóan még többre lesz szükség, ebből következően még több fiatal tud a jövőben munkát találni a turizmusnak köszönhetően. Ezért is van szükség ilyen irányú szakképzésre, egyelőre 17 fős, idegen nyelvet is tanuló osztállyal – tette hozzá.

Azt is hangsúlyozta, hogy Makó ma már nem „egynapos” város. – A tábor szervezése alatt is, miközben összeírtam a látnivalókat, szembesültem azzal, hogy az egyhetes programba szinte bele kell zsúfolni ezeket. Állíthatom, hogy ha valaki idejön, el tud úgy tölteni itt egy hetet, hogy nem fog unatkozni – mondta.