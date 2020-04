Maradj otthon! – üzenik a szurkolók

A Maradj otthon! szöveg alatt három betű és egy évszám szerepel: B. F. V. 93.

– Tapaszta­latom szerint a vásárhelyiek ko­molyan veszik azt a felszólítást, amit a piac kerítésére kirakott transzparens is megfogalmaz, vagyis hogy maradjunk otthon – mondta Fritz Nikoletta, a vásárhelyi piacon lévő lottózó és újságos alkalmazottja. Hozzátette, az emberek fegyelmezettsége a forgalmukon is meglátszik, arról nem is beszélve, hogy sokan már 1 hónapja nem dolgoznak, és megtakarításukat szerencsejátékok helyett inkább élelmiszerre költik.

– A családban mi is átalakítottuk, takarékosabbá tettük bevásárlásainkat, most hetente csak egyszer megyünk a boltba, és jól megválogatjuk, mit veszünk, mire van szükségünk – árulta el.

A Maradj otthon! szöveg alatt három betű és egy évszám szerepel: B. F. V. 93. A megfejtésben az internet segített, az aláírás mögött a Blue Front Vásárhely szurkolói csoport „rejtőzik”, amely már 27 éve szervezetten jár – vidékre is – a helyi sportklubok meccseire, bajnokiaira. A Blue Front nem csak ennyit tesz. Március végén Facebook-oldalán közölte, hogy „az ország többi szurkolótáborával közösen, színektől függetlenül, mi is a tettek mezejére lépünk”. A kialakult járványhelyzetre te­kintettel gyűjtést szerveztek, a pénzen kívül folyamatosan várják azokat a tárgyi felajánlásokat, amelyekre szükség lehet, például törlőkendő, mosópor, kézfertőtlenítő, öblítő, és amiket eljuttatnak a helyi kórház és a mentőállomás dolgozóinak. A Blue Front 1993 Hódmezővásárhely Facebook-oldalon érhetők el, tárgyi felajánlásokat privát üzenetben fogadnak.