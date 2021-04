Márki-Zay nagycsaládos kedvezménnyel vett autót

Márki-Zay Péter a Facebookon, a magánprofilján osztotta meg március 30-án a követőivel, hogy a magyar kormány támogatásával megérkezett az új Daciájuk. Cseri Tamás önkormányzati képviselő a szerdai sajtótájékoztatón azt mondta, egy jól kereső közszereplőnek nem a támogatások hajkurászása volna a feladata, hanem a városa építése.

„Felícia a mai napon vette át Szegeden az új, hétszemélyes autónkat – egy Daciát, az ár közel fele a nagycsaládosoknak járó támogatásból volt (a másik fele hitel). A 20 éves, gyakran rendetlenkedő Volvót kellett pótolni még május előtt, amikortól már csak két 18 év alatti gyermekünk lesz… Négy gyermek mellé szálltam be a próbakörre a Cseresnyés előtt, ebéd után – élmény volt ismét egy autóban utazni (három évvel ezelőttig kilencszemélyes vállalati autóval jártam, abban mind a hét gyerekkel elfértünk akár kirándulásokkor is – azóta ez legfeljebb kölcsönzött autóval volt megoldható). Bár engem lassan felnőtt gyerekeim miatt már nem fog érinteni, az általam hőn áhított kormányváltás után is fontos megtartani, sőt, bővíteni a családtámogatásokat, lehetőleg annyit változtatva, hogy a kevésbé tehetősek is több segítséget kapjanak.”

Cseri Tamás szerint nem jogszerűtlen ugyan, hogy a polgármester családja igénybe vette ezt a támogatást, de véleménye szerint etikátlan, mert Márki-Zay Péter folyamatosan szidja a kormányt és annak intézkedéseit – erről a szerdai sajtótájékoztatóján beszélt.

– Márki-Zay Péter bort iszik és vizet prédikál. Maga posztolta, hogy több millió forint állami támogatással vett 7 személyes családi autót. A polgármester úr nemcsak kritizálja, de folyamatosan szidalmazza is a kormány intézkedéseit. Ennek fényében cinikus eljárás, hogy a több millió forintos támogatást viszont igénybe vette, amit nem arra találtak ki, hogy egy megyei jogú város jól kereső polgármestere így vegyen autót. Azt is elárulta, hogy ügyeskedés is volt a dologban, hiszen májustól már csak két 18 év alatti gyermeke lesz. Így néhány hét múlva már nem is lenne jogosult erre a kedvezményre. Míg egyrészt a tisztességességről beszél, és gyalázza a kormány intézkedéseit, másrészt azt látjuk, két kézzel kap minden állami támogatás után – emelte ki a képviselő.