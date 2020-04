Maszkokat varrnak az óvónők Szegváron

Óvónők és a művelődési ház dolgozói is varrják a szájmaszkokat Szegváron. A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságtól kölcsönkérték azt az 5 új Singer varrógépet, amiket a szegvári kastélyban tároltak.

– A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatósággal már többször is tárgyaltunk a Károlyi-kastélyról, aminek jelenleg nincs funkciója. Kaptunk egy olyan listát is, ami azt tartalmazta, hogy milyen eszközök találhatók a már régóta használaton kívüli épületben. Most, a veszélyhelyzetben eszembe jutott, hogy a kastélyban varrógépek is vannak. Ezeket kértem kölcsön a főigazgatóságtól, hogy a szájmaszkokat megvarrhassuk – mondta Szabó Tibor György, Szegvár polgármestere. Hozzátette, a képviselők egy­­havi illetményüket ajánlották fel a veszélyhelyzet kapcsán, abból vettek anyagot.

– Hétfőn vásároltuk meg az anyagot, ebből a szegvári Varro­­da keddre 1000 maszkot varrt meg felajánlásként. Ezeket a maszkokat már el is juttattuk az 1955 előtt született szegvári lakosokhoz, akik közel ennyien vannak. Az óvónők és a művelődési ház dolgozói pedig most az öt varrógépen dolgoznak, ugyancsak szájmaszkot varrnak. Ezeket pedig azoknak a helyi lakosoknak adjuk oda, akik például 65 év feletti hozzátartozókat, vagy más időseket is ellátnak ebben a nehéz időszakban.

Ezek a maszkok egyébként moshatók, fertőtleníthetők, dupla anyagból készültek. Már jó néhány igényt jeleztek felénk. Számos köszönet érkezett a hivatalba telefonon és írásban is. Nagyon megható visszajelzéseket kaptunk – nyilatkozta a polgármester.

Szabó Tibor György lapunknak elmondta, a jövő hét közepén pedig 200 liter kézfertőtlenítő érkezik a településre, amiből a háziorvosok, a gyógyszertár, az óvoda, az iskola, a gondozási központ, a művelődési ház és az önkormányzat is kap, valamint a rászoruló időseket ellátó szegváriaknak is juttatnak belőle.