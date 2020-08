Meddig szívesség a baráti segítség egy felújításnál?

Nemcsak egy magáncélú építkezésnél, de egy iroda felújításánál is jól jönnek az ismerősök, családtagok. Ám a részt vevő, be nem jelentett munkavállalók, vagyis a szívességi segítők az adóhivatal figyelmét is felkelthetik, különösen egy üzlethelyiségnél vagy irodánál.

– Szívességi munkáról beszélhetünk, amikor egy családtag, ismerős segít a vállalkozásban vagy az otthoni munkákban, ellenszolgáltatás nélkül. Ez csak alkalomszerű, kivételes lehet. Ha rendszeressé válik, vagy díjazást is kapnak érte a barátok, akkor szívességről már nem beszélhetünk. Ebben az esetben munkaviszony jön létre – szögezte le az eu-tax.hu. Kalákában Az adózási és könyvelési szakportál hangsúlyozta, a munkaviszonyt minden előírásaival együtt kell érteni, így járulékfizetési kötelezettség is keletkezik. Az adóhatóság szemszögéből nem életszerű, hogy valaki ingyen dolgozna hosszabb időn keresztül. Az, hogy sürgős a munka és csak rövid ideig tart, szintén nem elég indok a szívességi munkára. Mi különböztet meg egy munkaviszonyt a segítségtől? A kalákában, szívességi alapon végzett munkára jellemző, hogy ellenérték nélküli, családi köteléken vagy baráti kapcsolaton alapul, nem jellemző rá a folyamatosság. Ezek inkább egyszeri, alkalmi, néhány órás munkák, a segítők bármikor elhagyhatják a helyszínt és nincsenek munkakörök. Jellemzőek a mezőgazdasági idénymunkák, a családi házakhoz nyújtott segítség, amelyek néhány órásak, vagy jellemzően hétvégiek. Ellenszolgáltatás Ha a rokonok, barátok segítségét veszi igénybe a vállalkozó irodája vagy üzlethelyisége kialakítására, felújítására, és ezt általa forgalmazott termékkel, nyújtott szolgáltatással honorálja, akkor már ellenértékről beszélünk. Ez ugyanis nemcsak a pénzbeli kifizetés, hanem természetbeni juttatás is. Mezőgazdasági munkánál a nagyobb mennyiségben adott gyümölcs is ellenérték. Érdekes az is, amikor tartozását dolgozza le valaki – ilyenkor is van pénzben kifejezhető értéke a munkának. Előfordul, hogy csak jelképes viszonzást kapnak a segítők, amelynek értéke nem áll arányban az elvégzett munkával. Ez nem számít bérnek, ilyen viszonzás lehet például egy finom ebéd és a szükséges „védőital". Fontos a jogviszony Fontos, hogy a felek megállapodása önmagában nem elég ahhoz, hogy egy munka szívességinek minősüljön, hiába fektetik le azt. A jogviszonyokat ugyanis nem a szerződés, hanem a tartalmuk szerint kell megítélni. Ha a munkaviszony jellemzőit hordozza magán, akkor foglalkoztatásra irányul, még közeli hozzátartozók esetében is. Helyszíni ellenőrzésen a munkaügyi hatóság a felek állításával szemben is munkaviszonnyá minősítheti a foglalkoztatás körülményeit és akár eljárást is indíthat. Jobb a békesség, e megfontolásból célszerű ingyenes megbízási szerződést kötni, ilyennel foglalkoztatható a családtag, így nincs szükség bejelentésre, járulékfizetésre. A megbízás egy „gondossági kötelem", nincs alá-fölérendeltségi viszony, a megbízott jellemzően saját eszközeivel dolgozik. Ha azonban inkább a munkaviszonyhoz áll közelebb a segítség, akkor érdemes alkalmi munkaként bejelenteni.