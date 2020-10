Még nem tudni, lesz-e jelzőlámpa

Legutóbb október elején írtunk lakossági panaszok nyomán az alsóvárosi hosszú utcákon száguldozó sofőrökről, azóta Móravárosról is feldolgoztunk hasonló panaszt. A Földmíves utcai forgalmas gyalogátkelő már többször szerepelt lapunkban – azt még mindig nem tudtuk meg, telepítenek-e végül jelzőlámpát.

A Földmíves és a Dobó utca ke­reszteződésében harmincas sebességkorlátozó tábla és sárgán villogó, veszélyt jelző lámpa is volt már 2015-ben is, amikor a zebrán hajtottak át egy kislány lábán. Visszatérő szereplője cikkeinknek a kereszteződés, legutóbb október elején írtunk a gyorshajtókról.

A morál nem változott az évtized közepe óta, és most már nem csak a Mátyás tér–Földmíves utca–Sárkány utca útvonalra panaszkodnak a lakosok, hanem arra is, hogy a párhuzamos hosszú utcákon is jóval többel hajtanak a megengedettnél. A forgalmas Horgosi úton is ugyanez a helyzet, de a legérzékenyebb pont még mindig a Földmíves–Dobó utcai kereszteződés. Iskola, óvoda, bölcsőde, gyermek- és háziorvosi rendelő, fogorvos is működik a közvetlen közelben.

Október elején megírtuk, hogy a rendőrség visszatérően el­­lenőrzi az említett utcákat, a gyorshajtók büntetése több százezer forint is lehet. Tavaly januárban adtuk hírül, hogy út- és járdafejlesztés keretében, városi költségvetésből nyomógombos jelzőlámpát terveznek telepíteni a gyalogátkelőkhöz a Földmíves és a Dobó utca ke­reszteződésénél.

A szegedi önkormányzatának is feltettük a kérdést, hogy vajon mikor telepítik a jelzőlámpát? Egy olvasói felvetés nyomán arról is érdeklődtünk, nem lehetne-e fekvőrendőrt lerakni a gyalogátkelők előtt vagy után, hogy kénytelenek legyenek lassítani az autósok, ha már maguktól nem megy nekik.

Szeged megyei jogú város önkormányzatától azt a választ kaptuk, hogy fekvőrendőr telepítése az adott részen az autóbusz-közlekedés miatt nem lehetséges. A jelzőlámpáról – bár kétszer is feltettük a kérdést – nem kaptunk információt. Amennyiben megérkezik a válasz arra is, terveznek-e továbbra is lámpát a forgalmas gyalogátkelőkhöz, visszatérünk lapunkban a témára.