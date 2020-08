Megérkezett Csülök, az első szegedi orrszarvú

Csülök, a Nyíregyházi Állatpark fiatal indiai orrszarvú bikája augusztus 18-án hagyhatta el a speciálisan számára kialakított szállítóládát, és foglalta el elsőként az orrszarvúházat, amely az elefántok érkezése óta a legjelentősebb vadasparki fejlesztés.

Az elkövetkező napokban az új környezetéhez szoktatják az ifjú vastagbőrűt, hogy augusztus 30-án már a látogatók is megtekinthessék a külső kifutójában. Az érkezésről videó is készült.

Csülök 2018. szeptemberében született meg a Nyíregyházi Állatparkban. Ő Magyarország első indiai orrszarvúja . A fajmentő tenyészprogram (EEP) hozzájárulásával itthon maradhatott.

Egy ilyen nehéz és erős állat szállítása nem egyszerű feladat, amit megkönnyíthet, ha sikerül együttműködni az állattal. A nyíregyházi kollégák szakértelmét dicséri, hogy sikeresen tréningezték a fiatal orrszarvút a szállításhoz, aki így félelem nélkül ment be a szállítóládába, és jól viselte a hosszabb ideig tartó éjszakai utat. Tréningjét Szegeden is folytatjuk, amely egyrészt a gondozását könnyíti meg, másrészt elfoglaltságot is jelent számára.

Az orrszarvúház és kifutó az ázsiai elefántok komplexuma mellett épült fel, kialakításában a vadaspark munkatársai igyekeztek Dél-Ázsia építészetét is megjeleníteni. A házhoz, amelybe betekintve télen is megnézhetjük az orrszarvúkat, természetszerű kifutók is tartoznak, egy nagyobb és egy kisebb, ha a későbbiekben esetleg valamilyen oknál fogva el kell különíteni az állatokat.

Két fiatal hím orrszarvú lesz így a vadasparkban (a másik ősszel fog érkezni az angliai Chesterből), hosszabb távon, egyeztetve a fajmentő tenyészprogrammal, szaporítani is kívánják a fajt, az egyik ivaréretté váló hímet nőstényre cserélve.

Az indiai orrszarvú kiemelt fajnak számít az állatkertek világában. Száz éve még a kipusztulásától kellett tartani, alig maradt pár egyede India északi részén (leginkább Assam tartományban) az intenzív vadászatuk miatt. Trófeaként és a kínai hagyományos orvoslás céljából vadászták, jelenleg az utóbbi jelenti a nagy veszélyt. Annak ellenére, hogy ezt semmi nem igazolja, Kelet- és Délkelet-Ázsiában az egyik leghatásosabb gyógyszernek tekintik, szerintük többek között a reumát és rákot is gyógyítja. Az orrszarvúak tülke valójában ugyanabból épül fel, mint a körmünk és a hajunk, így akár a körmüket is rághatnák a gyógyulni vágyók, azonos eredménnyel… Indiában szimbolikus fajnak számít, így jelenleg az aktív védelemnek köszönhetően szépen gyarapodott a számuk, ma már 2000-nél is több egyede járja a vadont.