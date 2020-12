Megint egyre több az embercsempész

Egyre nyilvánvalóbb, hogy újra aktívak az embercsempészek a Csongrád-Csanád megyei határszakaszon. A rendőrök és a katonák hetente többet is elkapnak, de mindig van utánpótlás. Ráadásul a migránsok mostanában nagyobb csoportokban érkeznek.

Majdnem 37 ezer határsértőt fogtak el és kísértek vissza eddig idén a magyar hatóságok – közölte a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 csatornán. Bakondi György azt mondta:

ez a szám jóval több, mint az előző három év összesített adata, és hozzátette, hogy ezzel párhuzamosan mintegy négyszáz embercsempészt is elkaptak. Szerbiában ugyanakkor – a választások miatt – biztonsági intézkedéseket vezettek be, és a határ közelében várakozókat elvitték; de egyelőre kérdés, hogy hol helyezik el őket.

Nagy a nyomás

Az biztos, hogy a napi migrációs nyomás és az embercsempész szervezett bűnözés aktivitása tipikussá vált, folyamatos nyomás alatt tartja a határunkat, és feladatot ad a rendvédelmi és a honvédségi erőknek – tette hozzá.

Alátámasztják Bakondi György szavait a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság migrációs helyzetről kiadott napi jelentései is. Tegnap közölték, hogy péntek reggeltől vasárnap délutánig összesen 146 migránst kaptak el a szerb–magyar határnál. A csoportokat Ruzsán, Szegeden, Makón, Mórahalom, Maroslelén, Röszkénél és Újszentivánnál állították meg.

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség szombaton közölte, hogy a hétvégén három ügyben négy embercsempész letartóztatását kérték a bíróságtól.

Több a letartóztatás

A legtöbb illegális határátlépőt szállító török férfi a megalapozott gyanú szerint még csütörtökön dél körül, Szegeden kért segítséget egy autószerelőtől, mert tehergépkocsija elromlott. A szerelő furcsa zajokat hallott, ezért rendőrt hívott. A helyszínre érkező rendőrök a plombát leszakítva a raktérből 45 magát szír és iraki nemzetiségűnek mondó migránst állítottak elő.

Szintén csütörtökön kaptak el egy marokkói férfit is, aki 14 illegális határátlépőt szállított Nyugat-Európa felé, és őrizetbe került két, Ausztriában élő, kurd férfi is, akik 5-5 migránst vettek fel az autójukba. Őket az államhatár-átlépéshez több embernek segítséget nyújtva elkövetett embercsempészéssel gyanúsítják, és a bíróság mindegyiküket letartóztatta. Az embercsempészés alap­esetben egy évtől öt évig, mi­­nősített esetben akár öttől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A bűncselekmény szervezője vagy irányítója tíz évtől húsz évig terjedő szabadságvesztéssel is sújtható.

Az azonban a fentiekből is kiderül, hogy ez nem riasztja vissza az embercsempészeket, akiket a szegedi bíróságok általában 6-7 éves börtönbüntetésre ítélnek.

Katonák is járőröznek

A hétvégén Röszkénél néztük meg a határhelyzetet, közvetlenül a kerítés mellett. A kerítésnél akkor, igaz, hogy fényes nappal járunk ott, de nyugalom volt. Ez persze azért is lehet, mert találkoztunk két járőröző katonával is, akik bennünket is csak rövid telefonálgatás után engedtek közelebb a kerítéshez.

Sikerült beszélnünk két közelben lakó nővel is, akik azt mondták, hogy messze jobb a helyzet, mint 2015-ben volt, de szerintük annál rosszabb már nem nagyon lehetett. Azt mondták, hogy még így is naponta hallják, hogy elfognak a településen vagy a közelében kisebb-nagyobb csoportokat.