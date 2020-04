Megnősült a polgármester

A szerelem a hi­­vatalban szövődött, és ott is mondták ki a boldogító igent.

2015-ben a magyarcsanádi önkormányzatnál sok beruhá­zás indult, szükség lett egy építésügyi előadóra. A feladatra je­­lentkezett egy fiatal, helybeli építőmérnök, Botás Nikolett, akit a polgármester, Farkas János fel is vett. Akkor még egyikük sem gondolta, hogy a mindennapos hivatali munkakapcsolatból lesz szorosabb is – pedig így lett: mi­­után közelebbről is megismerték egymást, egymásba szerettek, és a hétvégén kimondták egymásnak a boldogító igent. János még 2018 karácsonyán kérte meg Nikolett kezét, az esküvőt pe­­dig még tavaly decemberben tűzték ki.

Bár 30 fős, vendéglős-lako­dalmas egybekelést terveztek, a rendkívüli körülmények ellenére sem halasztották el. A magyarcsanádi hivatal házasságkötő termében rajtuk kívül csak a két tanú és az anyakönyvvezető lehetett jelen – a szülők odakint, szájmaszkban és kesztyűben integettek nekik, és táblát feltartva kívántak sok boldogságot.

Amikor az újdonsült férjet telefonon utolértük, éppen félúton volt Kövegy és Magyarcsa­nád között, szájmaszkokat szerzett be a helyi konyha dolgo­zóinak.

– Nikolett 16 évvel fiatalabb, mint én, ezért eleinte mindkettőnkben voltak kétségek, de idővel, miután kiderült, mind a ketten komolyan gondoljuk a dolgot, ezeken sikeresen túlléptünk – vallotta meg Magyarcsanád első embere.