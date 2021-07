Megtisztulhat végre a Maros

Abbamaradhat a Maros tetején időről időre, főként áradás idején nagy tömegben Romániából érkező szemét megjelenése a folyó magyarországi szakaszán.

A román környezetvédelmi minisztérium nemrég bejelentette, hogy folyami hulladékmentesítő szerkezeteket szerelnek fel Romániában 12 helyen a román–magyar határszakasz mentén, hogy a jövőben megelőzzék a magyarországi folyók szennyezését. Ezt a tárcavezető, Tánczos Barna mondta a napokban Nagyváradon, egy sajtótájékoztatón.

Arról külön nem volt szó, hogy a Maroshoz is kerül egy a gépek közül, de az elhangzott, hogy a holland nagykövetség támogatásával Románia elhelyezett már ilyen hulladékmentesítő szerkezeteket. Ezek tapasztalatát felhasználva ki akarják terjeszteni a védőrendszert a határ teljes szakaszára.

A beruházást a román kormány finanszírozza és a következő hónapokban mérik fel, hova kellene felszerelni ezeket a szerkezeteket – tudatta a környezetvédelemmel foglalkozó berek.hu.

Ha valaki kimegy a Maros partjára, most is láthatja, hogy percenként tucatnyi flakon és üdítőitalos doboz érkezik a határ túloldaláról a folyó felszínén. Áradások idején előfordul azonban az is, hogy ezek szinte összefüggő tömegben érkeznek. Még nincs két hónapja, hogy egy ezt megörökítő olvasói videófelvételt közzétettünk. De hasonló jelenségről az elmúlt években többször is be kellett számolnunk.

A legnagyobb visszhangot ezek közül alighanem az váltotta ki, amikor megdöbbentő fotók kíséretében 2018 nyarán azt mutattuk be, hogy miként torlódott fel a szemét – amit aztán az ATIVIZIG emberei gyűjtöttek zsákokba – a folyó egyik ferencszállási kanyarulatánál.

A falu polgármestere, Jani János most azt mondta a Délmagyarországnak, örülnének, ha megtisztulna a Maros, annál is inkább, mivel az említett kanyarulattól nem messze padokkal, szemetesekkel, szalonnasütő hellyel felszerelt pihenőhelyet alakítottak ki.