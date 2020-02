Megújulhat a sándorfalvi piactér

Elkezdődhetnek a héten a sándorfalvi piac fejlesztési munkálatai. A régi gabonatárolót piaccsarnokká alakítják, továbbá egy négy üzlethelyiségből álló, új épületet is létesítenek a piactéren.

Háromszázmillió forint pályázati támogatást nyert a sándorfalvi önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében piacfejlesztésre.

– A közbeszerzés 354 millió forintról szólt, így a pályázati forrás mellé még kértünk 54 millió forint kormányzati támogatást, amelynek elbírálása jelenleg van folyamatban. Aláírtuk a kivitelezővel a szerződést, a héten átadjuk a munkaterületet, és indul a fejlesztés – mondta Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester. Hangsúlyozta, a beruházás miatt a piac nem fog elköltözni vagy bezárni.

– A régi területen továbbra is zajlanak majd a piacok. Mel­­lette, az öt évvel ezelőtt megvásárolt Futura területen található épületek felújítása történik meg az első ütemben. Az ott álló, nagy vázszerkezetből egy nyitott, de fedett csarnokot hozunk majd létre. A zárt épületből, a régi gabonatárolóból pedig egy olyan piaccsarnokot alakítunk ki, ahol a HACCP-rendszer szabályai szerint tudnak majd árusítani például a húsosok és a tejesek. Emellett felépítünk egy új, négy üzlethelyiségből álló épületet is. Az üzleteket vállalkozóknak szeretnénk kiadni, azokra pályázatot írunk majd ki – fejtette ki, majd hozzátet­­te: az árusok javaslatára a megújulást követően is heti két alkalommal, csütörtökön és vasárnap tartanak majd a vá­­rosban piacnapot. A négy új üzlethelyiség azonban állandó nyitvatartással üzemel majd.

A területen infrastrukturális fejlesztéseket is végrehajtanak. A megszépült piac a tervek szerint legkésőbb januárban nyitja meg kapuit.