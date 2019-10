Mezei virágok díszítették az eredeti szegedi papucsot

– Szabadidőmben a papucshímzést is elsajátítottam. Fetter Ferencné Marika néni népi iparművésztől tanultam, aki Rátkai Sándor népi iparművész, a kézzel varrott, kifordított szegedi papucs legendás mesterének hímzett, és hivatalosan a szegedi papucs hímzésének oktatója, a népművészet mestere és az Aranykoszorú-díj birtokosa – mesélte Vukov Anikó Veronika, a Móra Ferenc Múzeum muzeológusa a Magyarországi Tájházak Szövetsége Dél-Magyarországi Regionális Találkozóján Szegeden.

Számos érdekességet tudtunk meg a szegedi papucs hímzéseivel kapcsolatban a tájházak regionális találkozóján. Bálint Sándor több megállapítást is tett a témában. Olvasatában például a szegedi papucs hímzése is egy mesterségnek számított. „A szakma megfiatalodik és művészetté válik.” A leírás a 19. és 20. század fordulóját idézi, amikor a szegedi nagy árvíz után teljesen újjáépült a város, és ez előidézett egyfajta gazdasági fellendülést.

Bársonyfejre selyem­fonallal

– Vászonfejű papucsra is készült hímzés, akár pamut­fonallal is, de a leghíresebb hímzéstípus bársonyfejre selyemfonallal készült. A szépen kikövezett utcákon volt értelme ezt viselni, hiszen így nem piszkolódtak be a drága anyagok – mutatott rá Vukov Anikó Veronika, aki beszámolójában a hímzési motívumokra is kitért: stilizált búzavirág, búzakalász, rózsa, rózsabimbó, pipacs, illetve a mezei virágok közül a gólyahír, a szarkaláb és a margaréta volt a jellemző. Ezek változatos variációi jellegzetes meghatározói voltak a szegedi papucs motívumvilágának.

Szabad kezet kaptak

– Bálint Sándor leírásaiból megtudhatjuk azt is: ügyes kezű nők készítették, akik papucsosnék, azaz a papucskészítő mesterek feleségei voltak. Vagy olyan papucsvarrók, akiket egyszerre akár több mester is megkeresett. A Szegedi Szabadtéri Játékok idelátogató közönsége előszeretettel vitte haza szuvenírként a szegedi papucsot – ekkor alakult ki az a típus, amely fejének közepére pipacshímzés került. Már messziről lehetett látni, hogy a menyecske milyen hímzésű szegedi papucsot visel a lábán – fejezte be a muzeológus.