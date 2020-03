Minden a virágról szólt pénteken a Mars téren – Fotók

Tíz virágvásárló között nőnap környékén is minimum 3–4 hölgy van, ők számítanak inkább törzsvevőnek is. A kínálat óriási, hazai és import vegyesen, az örök rózsa és gerbera mellett sok a tulipán és az idényjellegű jácint is.

Erős szombat délelőttöket idéző nagy piac volt pénteken a Mars téren, természetesen a nemzetközi nőnapnak köszönhetően. Virág, mint tenger. – Holland import, ha nem a kályha mellé tesszük, egy hétig szép, ki van próbálva – mondta Héder István, hozzátéve, még jobb a két ablak köze, a cserepes jácintot sem véletlenül tartották ott nagymamáink. Kicsit szelelt is és a telek is keményebbek voltak. Rózsa Zsombó mellől

Az árus maga korábban termesztette is a virágot Szőregen, többek között például a fréziát, ám – ahogy fogalmazott – nincs, aki dolgozzon vele. Csak olyat kínált a standján, amit maga is termelt legalább 20 évig, így alaposabban ismeri a virágokat, Nála 5 szál tulipán 1–1200 forint, a fréziából 10 szál 1500. Rózsából is széles a választék 100–500 között kínálja szálát. Utóbbi nem import, sőt, Csongrád megyei, Zsombó környékén termesztik a virágpalettások. Domaszéki jácint – Ez nem import jácint, mi hajtatjuk Domaszéken – mondta a kolléganőmnek tetsző virágra Seffer Zsolt, hozzátéve, nekik is van azért holland a nőnapi kínálatban. Sőt, az áruk is összeér valahol. A hagymás, „kocka földlabdás” virág 350-ről indul, a teteje pedig 750 forint. Megtudtuk, Hollandia szinte kikerülhetetlen, a hagyma mindenképpen onnan érkezik, csak Domaszéken szökken szárba nőnapra időzítve. A hölgyek is veszik Kovács Krisztiánéknál több négyzetméternyi, gyönyörű és ezer színben pompázott a kankalin, csinos kis csomagolásban kínálták 350 forintért. – Csongrád megyei termelőtől érkezik, minden reggel frissen, fontos, hogy a vevőinknek otthon sokáig megmaradjon – mondta az árus, aki a nőnap alkalmából 16 asztalon kínált nagyon sokféle virágot. Ahogy az egyik árustól megtudtuk, 10 vásárlóból azért ilyenkor legalább 3–4 nő, az élet azért nem áll meg. – A férjem nagyon elfoglalt, a munkája miatt nem ér rá, de a fiam azért már vett virágot – mondta mosolyogva Pataki Bálintné, akit nem egy asztalnál köszöntöttek törzsvevőként. A multinál is ünnep A lakótelepi virágboltban pénteken délelőtt a gerbera szála 250–305 forint volt, a tulipán egységárban 300. Jácintból 600 és 1850 között lehetett válogatni, az utóbbi már 6–7 hagymás virág volt. A nőnap a multinál is ünnep, az egyik vasárnapig kínál 13 szál rózsát „őrületes” áron, 699 forintért – ugyanitt, ugyanennyiért 9 szál tulipánt is vehetünk. Találkoztunk olyan hozzáértő termelővel a Mars téren, aki esküszik arra, hogy az ilyen multiból kikerülő virágot is kínálnak a nagycsarnokban.