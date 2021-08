Minden gyerek jó tanuló a Benák családban

Négy Benák gyerek is szerepelt fotóval lapunk július 28-i számának Színötös mellékletében, valamennyien a Domaszéki általános iskola tanulói. Emma harmadikba megy, a hármas ­ikrek, Hanna, Ádám és Tamás pedig negyedikbe – meglátogattuk a családot.

Szép, rendezett kertes házban él Domaszék egyik csendes utcájában a Benák család, a tágas nappaliban ültünk le beszélgetni. A legkisebb, Emma kedvenc tantárgya az olvasás – édesanyjától megtudtuk, szépen is ír –, osztályfőnöke Turai Andrea. Szabad idejében néptáncol, mellette furulyázik, nem véletlenül jár a Domaszéki Bálint Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolába.

– Valamennyi gyerek sokat és szívesen olvas a kötelezőn felül is, már egyedül elmennek a könyvtárba, és órákat is elidőznek ott

– mondta büszkén az édesanya, Benák-­Szűcs Mónika. A járvány alatti online oktatás azért nem volt egyszerű, de két laptoppal sikerült problémamentesen megoldaniuk, egy gép a kisebbnek és egy az ikreknek. Egyébként nem számítógépfüggők, okostelefonjuk sincs, igaz, a na­gyobbaknál is kevés van még az osztályban.

Húgához hasonlóan Hanna is szívesen kézműveskedik és rajzol, és persze jár a néptáncra, ahogy teszi ezt a két fiú is. A hármas ikrek osztályfőnö­­ke Jójárt Renáta. Megkérdeztük tőlük, hogy hol nyaraltak az idén. A választ pedig az elsőszülött, Ádám adta meg, aki nem mellesleg a gyerekek szóvivőjének szerepét is felvállalta. Kiderült, Orfűn volt az egész család, és valamennyi gyerek tud úszni, köszönhetően a domaszéki szervezésű, de Mórahalmon tartott kéthetes úszótábornak.

– Nekem Orfűn leginkább Pécs tetszett, meg az abaligeti cseppkőbarlang

– mondta Ádám, másikuk a pécsi dzsámit is említette mint emlékezetes élményt. Az úszás mellett még két táborban voltak a gyerekek nyáron, az egyik a néptánc – oktatójuk Kisspéter Éva –, a másik pedig a hittantábor. Tamás és Ádám egyébként ministrálnak is Domaszéken. A két fiú nagyon szereti a repülőket és a traktorokat, az utóbbia­kért Domaszéken nem is kell messzire menni. Kedvenc tantárgyuk a környezet, emellett Ádámot nagyon érdekli a történelem is, pedig még nem tanulják.

– Már csak egy év hiányzik hozzá

– mondta.

Tamásnak még nem hiányzik az iskola, Ádámnak félig, és főleg a barátok miatt, Hannának picit, Emma viszont már nagyon várja a becsengetést. Az osztályban egyébként egyik iker sem ül a testvérével egy padban – szét vannak szórva… A közelben nem iga­­zán lakik iskolatársuk, így inkább a három utcabeli unokatestvérrel „bandáznak” szabadidejükben.

Az édesapa zöldségvetőmag-nemesítő cégnél dolgozik, Mónika Szegeden hi­­vatalnok. Az édesanya összesen 9 évet volt otthon a gye­­rekekkel, akik napközisek, és már egyedül járnak az iskolába.

– Az ugyancsak Domaszéken élő nagyszülők segítsége nélkül nehezebb lett volna A kicsik nevelése

– hangsúlyozta Mónika. Ma már a gyerekek is segítenek, a fiúk a fűnyírásban, a lányok pedig a konyhában, a három cicával, Hópihével, Frédivel és Bénivel természetesen mindannyian törődnek.