Mórahalmon is egyre több lakos igényli a védőoltást

Nagymágocson betartják a kijárási korlátozásokat és a maszkviselési szabályokat is. A múlt hét végén már 106 ember volt hatósági házi karanténban a csongrádi járásban, a szegedi színészek pedig kiálltak az egészségügyi dolgozókért.

A színházi világnapon a színészek tapsoltak a járvány hőseinek szombaton.

A Szegedi Nemzeti Színház a kaposvári Csiky Gergely Színház „Köszönjük Nektek, Veletek vagyunk” című kezdeményezéséhez csatlakozott. Honlapjukon azt kérték, hogy szombaton este hét órakor aki teheti, nyissa ki az ablakát, vagy álljon ki az erkélyre, és tapsolják meg a járvány elleni küzdelemben megfeszített munkát végzőket.

A múlt hét végén már 106 ember volt hatósági házi karanténban a csongrádi járásban, Csongrádon pedig csaknem 50 új fertőzöttet regisztráltak

– mondta sajtótájékoztatóján a város polgármestere. Bedő Tamás szerint a számok nagyságrendekkel emelkednek, és többen őt is felhívták, hogy elkapták a betegséget. Viszont továbbra is oltanak, már több mint ötszázan a második vakcinájukat is megkapták. Bedő Tamás azt is elmondta, hogy azokban a szociális otthonokban, ahol már mindenki megkapta mindkét oltását, nem voltak új megbetegedések.

Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármestere videóüzenetében pedig azt mondta, hogy segítenek a helyieknek például a regisztrációban is.

Ezért telefonon keresik majd az embereket, hogy mindenki minél hamarabb megkaphassa a védőoltást. A polgármester szerint Mórahalmon is egyre többen szeretnék megkapni az ingyenes védőoltást.

15-20 százalék közötti az átoltottság aránya Nagymágocson – mondta a Szentes TV műsorában a település polgármestere. Szebellédi Endre szerint is a védőoltás felvétele a legjobb megoldás a járvány megfékezésére, és ennek érdekében a település háziorvosai mindent meg is tesznek. Kiderült az is, hogy Nagymágocson mindenki betartja a kijárási korlátozásokat, és a maszkviselési szabályokat is.