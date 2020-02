Négyezer kilométer vár még Afrikában az Öreglányra

Hat hódmezővásárhelyi fiatal is részt vesz a 8235 kilométeres Budapest–Bamako ralin. A mezőny január 31-én a fővárosból indult. A vásárhelyi legények Egy Mitsubishi L300-as mikrobusszal vágtak neki az embert próbáló túrának.

Autójuk, az Öreglány 27 éves, míg a fiúk csak 21-22 esztendősek. Süli Márk, Ménesi Ákos, Vitális Csanád, Nagy Richárd, Gémes Zsolt és Varga Gábor gyerekkoruk óta barátok. Két éve egy esti iszogatás alkalmával találták ki, hogy elindulnak a Budapest–Bamako ralin. A felkészülésbe már másnap belevágott a baráti csapat.

A budapesti rajt sikeres volt, azóta is rója a rali útját a vásárhelyi társaság. Kalandjaikat a Six Stroke Budapest–Bamako 2020 Facebook-oldalon lehet figyelemmel kísérni.

A túra második napján Olaszországban kis kényszerpihenőt tartottak. Nem az Öreglány betegeskedett, hanem az egyik csapattag foga gyulladt be, ezért sebtében fogorvost kerestek. A fiúk 80 kilométer/órás sebességgel haladtak, mert kímélni szerették volna a harmadik X felé járó autót. Így az olasz tájban is gyönyörködhettek. Február 1-jén délután már Franciaországból jelentkezett be a csapat, másnap pedig egy spanyolországi parkolóból, ahol kis pihenőt tartottak. A generátor körül folyt az olaj, később pedig a hűtővíz csöpögött, de orvosolták mindkét problémát. Február 3-án a kompra szállásnál is volt egy kis izgalom, éppen hogy sikerült elcsípniük az Algecirasból hajnal 4-kor induló hajót. Négy órával később már átlépték a marokkói határt és Marrákesben éjszakáztak. A fiúk jó tempóban haladnak a cél felé, ahová február 17-én, hétfőn kell megérkezniük.