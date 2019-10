Nem hiszik el a gyerekek, milyen szép iskolaudvaruk lehet

Mint megírtuk, ha a megfelelő forrás rendelkezésre áll, hamarosan megújulhat a bordányi Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola udvara. A tervekről rengeteg pozitív visszajelzés érkezett.

Mint arról már beszámoltunk, Bordány nagyközség önkormányzatának megrendelésére szeptember elejére elkészültek az iskolaudvar felújításának vázlattervei, amelyeket a kecskeversenyen tekinthettek meg az érdeklődők.

A szempontok

A terveket Simó Anna és Ádász Flóra készítette, figyelembe véve az udvar adottságait. A tervek rajzolásánál kiemelt szempont volt, hogy az udvar ne legyen túlzsúfolt, hogy a gyerekek mozgásigényét is ki tudja elégíteni. A terveknél figyelembe vették az udvar adottságait, valamint a gyerekek kedvenc tartózkodási helyeit is. Azt is szem előtt tartották, hogy az intézmény művészeti iskola, így lehetőséget szeretnének biztosítani az udvaron a különböző művészeti ágak bemutatkozására. Emellett a térnek alkalmasnak kell lennie kisebb szabadtéri rendezvények megtartására is.

Hitetlenkedő gyerekek

Az elkészült tervekről a szeptemberi hagyományos kecskeverseny résztvevői, azaz a gyerekek és szülők is véleményt mondhattak. – Rengeteg pozitív visszajelzés érkezett. A gyerekek közül többen hitetlenkedtek, elképzelni sem tudják, hogy ilyen szép udvaruk lehet. Ebben a hónapban a tervezők bevonásával folytatódik majd a véleményezés – mondta Tanács Gábor, a település polgármestere. Hozzátette, noha az iskola fenntartási és működtetési feladatait teljes mértékben a Szegedi Tankerület vette át, az önkormányzat továbbra is fontosnak tartja a bordányi iskola fejlesztését.

Mellé álltak

A Bordány Ifjúságáért Alapítvány és az iskolát működtető tankerület is maximálisan a fejlesztés mellé állt. Jelenleg pályázati forrást keresnek, amelyből a remények szerint minél előbb megvalósulhat a gyerekek és a pedagógusok közös álma.

konzultálnak

A polgármester szeretne to­vábbi egyeztetéseket folytatni elsősorban a gyerekekkel, hi­­szen, mint mondta, ez a be­­ruházás róluk szól. A polgármester szeretné folyamatosan kikérni a gyermek tanácsadó testület, a diákönkormányzat, az ifjúsági önkormányzat és a szülők véleményét is. A beérkezett további javaslatokat, ötleteket természetesen beépítik a koncepcióba. Ezt követően megkezdődik a kiviteli tervek elkészítése, ezután a végleges költségvetés is rendelkezésre állhat majd.

Támogatást várnak

A bordányi iskolaudvar fejlesz­téséhez az önkormányzat senkitől nem kér pénzt, de ha valaki szeretné támogatni az elképzeléseket, azt az iskola alapítványán keresztül teheti meg, vagy az adója 1 százalékának felajánlásával (adószám: 18461637-1-06), vagy közvetlenül a Bordány Ifjúságáért Alapítvány bankszámlaszámára való utalással (57600022-10051148).