Nem kell már templomba járó kabát Mindszenten

A mindszenti Mindenszentek-­templom kívül már megszé­pült, belül pedig most készül az állványozás a mennyezeti munkákhoz. A felújítás jól halad. Szilveszterkor már a templomban szeretnék tartani a hálaadó szentmisét.

– Amikor öt évvel ezelőtt Mindszentre helyeztek, azzal szembesültem, hogy a templom állaga nagyon leromlott. Olyan dohos volt és nedves, hogy a hívek külön templomba járó kabátot használtak, mert a szertartás alatt annyira beleivódott a dohos szag a felöltőjükbe, hogy máshol azt a ruhadarabot már nem is tudták használni – mondta Salamon László, a Mindenszentek-templom plébánosa.

Pályáztak, imádkoztak

– A templom több mint 200 éves, késő barokk stílusban épült. Néhány évtizede műemlékké nyilvánították. Kerestük a módját, hogy felújíthassuk. Öt éve folyamatosan pályáztunk, imádkoztunk, végül sikerrel jártunk. A minisztérium 100 millió forinttal támogatott bennünket, nyertünk egy 50 milliós pályázatot is. A templomot március 15-én pakoltuk ki, másnap kezdődött a munka – idézte fel a plébános.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a pénz a templom mennyezetének felújítására nem futotta volna. Hogy ne maradjon ki a felújításból, a templom alapítványa, az Élő Hit Műhelye Alapítvány gyűjtést indított.

Már nem vizesek a falak

– Nagyon sokan adakoztak, most 4,5 millió forintnál tartunk, de ez kevés. A munka 15 millió forintba kerül. Szerencsére a püspökség megelőlegezte a szükséges forrást. Hamarosan a mennyezet felújítása is kezdetét veszi, most készül az állványozás – folytatta.

A templom kívülről már teljesen megszépült. Tavasszal leverték róla a vakolatot, majd újravakolták. Elkészült az aljzatbetonozás is. Speciális technológiával szüntették meg a falak vizesedését, majd egy víztaszító réteget is felvittek.

A sekrestyébe pakoltak

– A műemlékvédelmi hivatal folyamatosan figyelemmel kísérte a munkát, aminek nagyon örültünk. Velük egyeztetve alakult ki a templom külső, illetve belső színe. A toronysisak cserére szorul, mivel a faanyaga nagyon elkorhadt. Ebből a forrásból a cseréjére sajnos nem futotta, de a lehetőségekhez képest felújították a kivitelezők. Közben megérkeztek Németországból a jura mészkő burkolólapok is. Október 31-én a karzatról az egyik sekrestyébe pakoltunk, amiben 16 lelkes testvérünk vett részt. A templomból kivitt műemlék padok felújítására is szerveződik most egy összefogás. Nagyon jól halad a munka, aminek hivatalosan december 30-án lesz vége. Reméljük, az óév utolsó napján már a felújított templomban tarthatjuk a hálaadó szentmisénket – emelte ki Salamon László.