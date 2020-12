Nem lett több az örökítő anyag a szegedi szennyvízben

Bezártak a koronavírus-járvány miatta egy újabb hódmezővásárhelyi óvodát. Kisteleken a hétvégén megrendezik a vásárt, Drimba Tibor, Maroslele polgármestere pedig borzalmas napokon van túl.

Stagnál a koronavírus örökítő anyaga a szegedi szennyvízben és a koncentrációja is mérsékelt – közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Az ország nagyvárosaiban nagyjából ugyanez a helyzet, csupán Szombathelyen mutattak ki növekedést.

Hódmezővásárhelyen a Malom utcai óvodában is elrendelte a szakminisztérium a rendkívüli szünetet december 3-a és december 12-e között.

Türelmet kér a polgármester

Bedő Tamás, Csongrád polgármestere arra kérte a település közösségi oldalán 65 év felettiek, hogy ha tehetik, a számukra a kormány által garantált biztonságos idősávban vásároljanak, a fiataloktól pedig türelmet kért.

Kisteleken december 6-án, vasárnap reggel 5 órától tartják a kisteleki kirakodóvásárt. A helyszínen mindenki számára kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk viselése és a lehetőség szerinti egymástól másfél méteres távolság betartása. A vásárba mindenki mehet, nincs vásárlási időkorlát.

Borzalmas napok

– Az első két-három nap borzalmas volt, de most már kezdek jobban lenni – mondta érdeklődésünkre telefonon Drimba Tibor, Maroslele polgármestere, aki, mint korábban beszámoltunk róla, a hétvége óta otthoni karanténban van koronavírus-fertőzés miatt. A településvezető elmondta, szinte minden porcikájában fájdalmat érzett. Láza ugyan nem volt, de fájtak a végtagjai, az ízületei, szorított a mellkasa és mindezt hullámokban érkező rosszullétek, émelygés és rossz közérzet kísérte. Elvesztette a szaglását és az ízérzékelését is.

– Mindenkinek üzenem, hogy ez nem olyan, mint egy influenza, sokkal rosszabb. Komolyan kell venni – figyelmeztetett. Mindezt úgy kellett átélnie, hogy mindössze 45 éves és rendszeresen sportol. Most már jobban van, a közérzete jó, kezd helyreállni a szaglása és az ízérzékelése is. Tegnap már egy kicsit dolgozott is otthon.

Súlyos dolog

– A teljes felépülés azért még odébb lesz – jegyezte meg. Egyelőre érzi, hogy a tüdeje még mindig nem száz százalékos.

– Mindenkinek köszönöm az együtt érző szavakat, és kérem, vigyázzanak magukra, egymásra, tartsák be az előírásokat, mert ez súlyos dolog – tette hozzá.

Közben pedig a hivatalos adatokból kiderült, hogy soha nem találtak még ennyi fertőzöttet Csongrád-Csanád megyében egy nap alatt, mint most. Az Operatív Törzs azt közölte, hogy 373 újabb fertőzöttet azonosítottak a megyében.