Nem mindegy, import vagy hazai – Változott a húsok jelölése

Most, hogy kötelező a származási ország jelölése a húsnál, mintha eltűnt volna Szegedről az import. Tegnap legalábbis nem találtunk sem a lakótelepi, sem a kertvárosi hentesnél, ahogy Mars téren és a multinál sem. Azért szokott lenni, különben minek a szigorítás.

A hazai fo­­gyasztás ösztönzését is szolgálja a szerdán életbe lépett új húsjelölés, ezután tudni fogjuk, magyar vagy importhúst eszünk, s azt is, hogy az utóbbi honnan érkezett. Világos háttéren sötét színnel és minimum fél centiméteres betűmagassággal kell megjeleníteni a származási ország nevét. Ez a sertéshús mellett a juh-, a kecske- és baromfitermékekre is vonatkozik.

Nem siettek

Szerdán körbeszaladtunk Szegeden, a tarjáni Husi Húsboltban nem találtunk importot.

– Korábban dolgoztunk vele, de olyan hamar megjelent alatta a víz, hogy abbahagytuk, azóta döntően Sándorfalváról hozzuk a húst – mondta az üzlet eladója. Feliratuk még nem volt, táblácskájuk már igen. A baktói húsboltban sem találtunk országkiírást, igaz, importot sem, az előbbit már várták.

Országrészt is

A Mars téri piacon az Irén csarnokban beszéltünk olyan üzlettel, amelyik készült ugyan a feliratozásra, ám valamelyik híradóban azt hallották, hogy ez csak a 200 négyzetméter feletti üzletekre érvényes. Vagy ők értették félre, vagy a műsor nem volt egyértelmű, de nem csak náluk hallottuk ezt a mérethatárt. Amiben van is valami, ám csak az, hogy a multiknál a feliraton túl nemzeti zászlókkal is jelölniük kell az importhúst.

A nagycsarnokban a „Csak egy húsbolt” névre hallgató üzletben találtunk egyedül igazán szabályos feliratozást. Ők szorgalmi feladatként az is ráírták, hogy az ország mely szegletéből hozták az árut. Importot ott sem találtunk.

Német zászló

Nem láttunk szerdán külföldről behozott húst a Napfény parkban üzemelő Tescóban sem, a feliratozás rendben volt, ahogy a kötelező magyar zászló is. Kedvünkért mutattak németet is, onnan azért időnként érkezik import sertéslapocka vagy -karaj. Megtudtuk, nem lesz majd egymás mellett a német és a magyar lapocka, a behozott húst külön kell pakolniuk a pultban.

Azt az interneten felvetett aggodalmat pedig rémhírnek minősítette az eladó, miszerint a zászlócskát fogpiszkálóval szúrják a húsba, ami megakadhat a vevő torkán.