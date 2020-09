Nem most kellett volna kivágni a fákat a Nyitra utcában

Környezetvédőkhöz fordultak a Nyitra utcaiak, miután másodszorra is tarra vágták a kiserdő légvezetékek körüli részét. A szakember szerint rosszul választották meg a vágás időpontját, és fatelepítésre, tereprendezésre kötelezni kell a szolgáltatót.

Másodjára ébredtek arra a Nyitra utcaiak, hogy munkagépek tarolják le a kiserdő vezetékek körüli részét – írtuk meg szeptember 18-án.

Először 2017-ben végeztetett tarvágást az áramszolgáltató, mert egy miniszteri rendelet előírta, hogy a légvezetékek 13 méteres védőkörzetében nem nőhet olyan növényzet, amelyik megakadályozza, hogy gépjárművel megközelítsék az oszlopokat, vezetékeket. Három év múlva szeptember 14-én ugyanez történt. A kiserdő egy része, amely már csak élővilága miatt is sokat jelent a környéken lakóknak, eltűnt. Csonkok, ágdarabok maradtak a helyén.

Olvasónk, Kontraszti Éva, aki az esetet lapunknak jelezte, elmondta: környezetvédőktől kérnek segítséget. Az NKM Áramhálózati Kft. az elmúlt években egy, a társaság által finanszírozott fatelepítési akcióban, a szegedi önkormányzattal együttműködve, 200 facsemetét ültetett a területen – tudtuk meg a Nemzeti Közművek kommunikációs osztályától a tarvágás után. Olvasónk szerint telepítettek, de nem ennyit. Csehó Gábor, a Csermely Környezetvédelmi Egyesület elnöke ment ki a helyszínre, és a faültetések kapcsán arra hívta fel a figyelmet: nem tudjuk, mely területeken telepítettek, és azt sem, mennyi fa eredt meg. A szolgáltatót ilyen esetekben lehet – és kell is – kötelezni arra, hogy a kivágott zöldterületet pótolja, de arra nem, hogy a kivágott fák közelében.

A szabályozás szerint az a lényeg, hogy Szeged zöldterülete összességében ne csökkenjen. Ha a terület erdőként van nyilvántartva, annyi fát kell elültetni, amennyi törzsállományt kivágtak.

Az újabb fapótlás mellett a terep rendezésére is kötelezni kell az áramszolgáltatót, tudtuk meg a szakembertől. A füvesítés lenne a legoptimálisabb megoldás. A gyepet aztán gondozni is kellene: a minimum, hogy a kivágott fák maradványait eltávolítják, a keletkezett hulladékot elszállítják. Csehó Gábor arra is rámutatott: a tarvágás időpontját is rosszul választották meg. A hasonló munkálatokat a vegetációs időszak végén kell elvégezni.