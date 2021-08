Nemcsak a zenéről szólt az idei SZIN – Galéria

Számtalan koncert és más program után befejeződött az idei Szegedi Ifjúsági Napok, melyet tavaly a koronavírus-járvány miatt nem tudtak megrendezni. Most lassan kiürül a Partfürdő, ahol kivételesen még tegnap is voltak koncertek.

Aki ma korán kelt és elindult otthonról, könnyen lehet, hogy találkozott még hátizsákos fiatalokkal, akik a vasútállomás vagy a Mars téri buszpályaudvar felé tartottak. Az idei Szegedi Ifjúsági Napok ugyanis idén egy nappal tovább tartott, mint korábban. Nem tudom, mennyien lehettek, akik végig bírták a Szegedi Ifjúsági Napok mind az öt napját, de ők most valószínűleg átpihennek néhány napot, mert a SZIN-en éjjel-nappal volt mivel eltölteni az időt.

A fesztiválszervezők kitettek magukért, pedig nem volt könnyű dolguk. A koronavírus-járvány miatt tavaly nem lehetett zenés-táncos rendezvényt tartani, idén pedig szerencsére csak azok mehetnek ilyenekre, akinek van védettségi igazolványuk. Ráadásul a szervezőknek amiatt is aggódniuk kellett, hogy ebben az évben – ugyancsak a járvány miatt – nem tudtak külföldi produkciókat a Partfürdőre csábítani. Szerencsére ebből semmi sem érződött, az idei SZIN is teljesen jól működött.

A legnagyobb durranás az ötödik nap volt, ez nem is kérdés. Az egy nappal hosszabb buli utolsó napjára hagyták a Beatricét, és Ganxsta Zolee és a Kartel is idegesítette az érzékenyebb lelkű fesztiválozókat, akik bőven akadtak még vasárnap este is. Persze az összes többi nap felhozatala is jó volt, tényleg mindenki talált magának zenei programot, ha akart.

De a mostani fesztivál messze nem csak a zenéről szólt. Kialakítottak egy viszonylag nagy Civil falut, ahol különféle szervezetek mutatkozhattak be a látogatóknak és egymásnak.

Ott volt például a szegedi Áldozatsegítő Központ. Kereszty Ágnes, a központ vezetője elmondta, hogy már az első napon több mint száz látogatójuk volt, a fiatalokat láthatóan érdekli az, amivel foglalkoznak. Ráadásul a SZIN-en játékos formában mutatják be a munkájukat. A központ standján voltak kvízjátékok, „tedd, ne tedd” szituációs játék, és több más mellett egy kincskereső is.

De fergeteges buli kerekedett a Délmagyarország standjánál is a Szegedi Ifjúsági Napokon. Már a délután négy órai nyitás után sorban álltak a fesztiválozók, ami nem is csoda. Játékainkban bögréket, karkötőket, de akár buborékfújót, kulacsot, termoszt vagy éppen Rejtő Jenő valamelyik klasszikusát is megnyerhették a fesztiválozók. A SZIN után pedig wellnesshétvégéket is kisorsolunk.

A SZIN egyébként összességében jól sikerült, és működött is a fesztivál rendesen. Az szinte mindenkinek szemet szúrt, hogy gyakorlatilag nincs szemét a Partfürdőn, mert a takarítószolgálat folyamatosan ürítette a kukákat, és a szétdobált szemetet is gyorsan összeszedték. Ráadásul amikor pénteken szinte folyamatosan esett, a pocsolyákat is gyorsan eltüntették, de nyilván volt, akinek sáros lett a cipője.