Nemzeti dal az ablakban

Az ötletgazda a Zákányszéki Művelődési Ház volt.

Zákányszéken ismét kitaláltak valamit: március 15-e közeled­tével kirakják az ablakba Pe­­tő­­fi Sándor Nemzeti dalát, a költő legismertebb költe­mé­­nyét, amely az 1848–49-es for­­radalom és szabadságharc má­­ig ható üzenete és a magyar hazafias költészet kiemelkedő alkotása.

– Zárva vagyunk, és be va­­gyunk zárva, nincs semmilyen közösségi rendezvény. Gondoltuk, majd felvesszük a gyerekek iskolai műsorát, de most még online ünneplésre sem lesz lehetőség, így jött az ötlet, hogy ha már adventkor az ablakok díszítésével és februárban a ki­­szebábokkal ennyire aktívak voltak a zákányszékiek, akkor most megint az ő segítségüket kérjük – magyarázta Zombori Istvánné, az intézmény vezetője.

Azt találták ki, hogy a hat versszakos mű versszakait el­felezik, és megkérik a vállalkozó kedvű helyieket, hogy feldí­szít­­ve tegyék ki az ablakba. A mű­­velődési ház és a Homokháti Szociális Központ mellett tíz magánember csatalkozott a különleges közösségi kezdeményezéshez. Kaziné Kódor Beáta karácsonykor is díszített, most is kedvet kapott, és lecsapott a lehetőségre. – A rendezvények pótlásaként remélem, ezzel is örömet okozunk a faluban élőknek – indokolta családja részvételét.