Algyőn zárult hétvégén a Térzene program

Hosszú heteken keresztül töltötte meg szebbnél szebb zeneszó a tereket Algyőn, Mórahalmon és Makón is a Térzene programban. Mindegyik településen szombaton zárult a március 13-án útjára indított programsorozat, ami százakat csábított a terekre.

Algyőn az utolsó koncert a Sportközpont előtt várta az érdeklődőket. Kis Dávid gitárművész, Nagy Szilárd arany- és platinalemezes énekes, valamint Ragány Misa színművész szórakoztatta a helyieket.

Felcsendült többek közt Máté Péter Azért vannak a jó barátok című száma, a Republictól a Szeretni valakit valamiért, a Bikinitől a közeli helyeken, valamint a Magna Cum Laude Pálinka dala is. Emellett komolyzenei darabokat is előadtak a méltán híres művészek, például Beethoven Für Elise szerzeményét is. A legnagyobb sikert az Európa 2020 szám aratta, amit Nagy Szilárd és Ragány Misa készített a járványidőszak alatt.

A megyeszékhelyen két hét múlva tartják meg a záróeseményt a Dóm téren, ahol a Szegedi Szimfonikus Zenekar Ajándékkoncertje lesz megtekinthető.