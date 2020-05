Nincs vérhiány, de véradókra szükség van

Továbbra sincs drasztikusabb visszaesés a Csongrád megyei véradásokban.

A múlt hét kiegyenlítettebb eredménye után a hét első három napja is javuló tendenciát mutat, hála a koronavírus-veszélyhelyzetben is kitartó önkénteseinknek! A Magyar Vöröskereszt Csongrád megyei szervezete bízik abban, hogy a véradásokban meghirdetett rendkívüli helyzet is hamarosan véget érhet.

Május 27-én, szerdán 72 egészséges véradó jött el életet menteni. Eredetileg úgy terveztük, hogy erre a napra 80 véradóra van szükség a minden szempontból megfelelő vérellátáshoz. Így szerdán a visszaesés mérsékeltebb: -10 százalék volt. – tudtuk meg a Magyar Vöröskereszt közleményéből.

Mivel az egészségügyi ellátások fokozatosan újraindulnak, és ezzel megnövekedhet a vérigény, illetve ingadozó a részvétel a véradásokon, most is kérnek minden egészséges Csongrád megyeit, hogy menjen el vért adni, hogy ne alakulhasson ki vérhiány.

Minden 18 év feletti felnőttől, ha egészségesnek érzi magát, nem járt az elmúlt 30 napban külföldön, azt kérik: jelentkezzen véradásra bármelyik véradáson! Nagyon fontos, hogy ebben a nehéz helyzetben is biztosítani tudják a már kórházban fekvő, vagy a mostani időszakban kórházba kerülő emberek életmentő beavatkozásaihoz, kezeléseihez szükséges vérmennyiséget, amihez elengedhetetlen a véradók folyamatos segítségnyújtása.

A szegedi véradóknak regisztrációt javasolnak, ami itt érhető el:

www.ovsz.hu/ver/veradasok

A Magyar Vöröskereszt Csongrád megyei szervezete ezeken az intézeti helyszíneken és időpontokban várja június 7-ig rendszeres, visszatérő és új véradóit:

SZEGED – Vérellátó Központ, Honvéd tér 4.:

Május 28. 11:00-18:00

Május 29. 11:00-18:00

Június 2. 7:00-14:00

Június 3. 10:00-18:00

Június 4. 10:00-18:00

Június 5. 7:00-14:00

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY – Vérellátó Osztály, Dr. Imre József utca 2.:

Május 28. 7:30-10:00

Június 4. 7:30-10:00

MAKÓ – Véradó Állomás, Kórház utca 2.:

Május 28. ZÁRVA

Június 4. 8:00-11:00

SZENTES – Vérellátó Osztály, Sima Ferenc utca 44-58.:

Május 28. 14:00-17:00

Június 2. 7:30-12:00

Június 3. 7:30-12:00

Június 4. 14:00-17:00

A Magyar Vöröskereszt Csongrád megyei szervezete ezeken a külső helyszíneken és időpontokban várja június 7-ig rendszeres, visszatérő és új véradóit:

Június 3. szerda 14:00-17:00

Hódmezővásárhely, Kultik Mozi

6800 Hódmezővásárhely, Lánc utca 5.

Június 3. szerda 14:00-17:00

Szentes, Kultik Szentes Mozi

6600 Szentes Nagy Ferenc utca 3.

Június 6. szombat 9:00-13:00

Üllés, Déryné Kulturális Központ

6794 Üllés, Dorozsmai út 48.

Minden véradót ajándékok várnak a véradásokon!

Aki vért ad, vigye magával azonosító okmányát, lakcím és TAJ-kártyáját!

A véradási helyszínekről és időpontokról ezeken az oldalakon mindig lehet tájékozódni:

http://www.ovsz.hu/ver/veradasok

http://voroskereszt.hu/hogyan-segithetsz/veradas/veradasi-helyszinkereso/

A meghirdetett véradások elérhetőek még a Magyar Vöröskereszt ingyenesen letölthető mobil applikációja segítségével is, ezt EZEN A LINKEN találja.