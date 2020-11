Ólomüveg ablakot adományozott a fábiánsebestyéni templomnak a Szent Jobb őre – Galéria

Két új ólomüveg ablakkal gazdagodott a fábiánsebestyéni Szent Erzsébet templom, amit szombaton Snell György segédpüspök, a Szent Jobb őre áldott meg.

– Árpád-házi Szent Erzsébet a világ egyik legismertebb magyar szentje. Róla nevezték el az 1926-ban épült fábiánsebestyéni templomunkat. A búcsút mindig Szent Erzsébet napjához legközelebbi szombaton tartjuk, most november 14-én – mondta a szentmise előtt lapunknak Perlaki György plébános.

Adományok a templomnak

A búcsúi szentmisét Snell György segédpüspök, a budapesti Szent István Bazilika plébánosa, a Szent Jobb őre, segédpüspök tartotta.

– Ő gyermekként templomunk kántora is volt. Egy ólomüveg ablakot is adományozott templomunknak, ami Szent Gellértet ábrázolja. Szent Gellért 990 éve alapította az egyházmegyét. Ez az alkotás a karzaton díszíti a férfioldalt. Egy magát megnevezni nem kívánó adakozó jóvoltából készült egy másik vitráge is, ami Szent Margitot ábrázolja, a magyar leányifjúság védőszentjét, aki 750 esztendeje hunyt el.

Az üvegablakkal Trianon 100 éves évfordulója előtt is adózunk, hogy az elkövetkező generációk is tudják, milyen trauma érte hazánkat 1920-ban – említette meg a plébános.

Perlaki György üvegfertőművész készítette

Az üvegablakokat Perlaki József Podmaniczky-díjas üvegfestőművész, a plébános fivére készítette. Az új ablakokkal együtt immár 10 színes üveg díszíti a fábiánsebestyéni templomot. Az árpádhalmi új ólomüveg ablakokat is a művész készítette.

A szentmisén Snell György áldotta meg a két vitráge-t, aki Fábiánsebestyéntől néhány kilométerre, Kiskirályságban született.

10 évesen lett kántor

– A szülői házunk ma is áll, ma már Gádoroshoz tartozik – monda a segédpüspök. Egy ferences atya, Gyovai Jenő volt gyermekkoromban a fábiánsebestyéni katolikus templom lelkipásztora. A gádorosi segédkántortól tudtam meg, hogy Fábiánsebestyénen akkoriban nem volt kántora. Tízéves voltam, amikor bekopogtam az atyához, hogy felajánlkozzak kántornak. Meghallgatott és felvett. Kispap évemig ott kántorkodtam. Itt döntöttem el, hogy pap leszek. Nagyon szerettem ezt a templomot. Jenő atyához a halálig visszajártam – emlékezett vissza a Szent Jobb őre.