Országosan egyedülálló intézmény költözne a csongrádi iskolába

Hosszú évek után úgy tűnik, végre sikerül tartalommal megtölteni az egykori Síp utcai iskola épületét. A volt oktatási intézmény épületébe egy új szakképző iskola költözne.

Évekig mintha átok ült volna a Síp utcai iskolán: azóta nem sikerült megtalálni a funkcióját, miután 2007-ben megszűnt a tanítás a város legfiatalabb, kifejetetten oktatási céllal épült intézményében. Az elmúlt években működött ott művészeti iskola, felnőttképző, nevelési tanácsadó, de álmodtak oda sportszállót is, hosszú távon azonban senki sem vette birtokba az épületet.

A helyzeten most a Diana Fegyvertechnikai Technikum és Kollégium változtathat. A vadászfegyver-készítő képzést is kínáló iskola ébresztheti fel Csipkerózsika álmából a volt Síp iskolát, kezdeményezésüket legutóbbi ülésén tárgyalta a város képviselő-testülete. A Diana a Dob utcai ingatlanban alakítana ki egy új szakképző intézményt, a Nemzeti Fegyvergyártási Oktatási Központot és a hozzá tartozó tanműhelyt, erről már az Innovációs és Technológiai Minisztérium Szakképzési Fejlesztési Főosztályával is egyeztettek.

A képviselők egyöntetűen támogatták a Diana elképzelését. Murányi László kiemelte, sok elképzelés született már a volt iskolával kapcsolatban, de eddig még semmi sem valósult meg, ezért már régóta várt egy ilyen kezdeményezésre. Bartókné Vincze Zsuzsanna hozzátette, a csongrádiak büszkék lehetnek az új iskolára, mivel országosan egyedülálló, sőt, hasonló képzés Európában sem sok helyen zajlik, valamint ez a beruházás a város megtartó erejét is növelheti.

Bedő Tamás polgármester leszögezte, a város támogatja az elképzelést, szeretnék, ha révbe érne ez a terv, ezért szeretnének megadni minden támogatást a Dianának.

A képviselők végül egyhangúlag támogatták a kezdeményezést.