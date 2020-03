Összefogott a közösség: bevásárolnak a szépkorúaknak Szentmihályon – Fotók

Már többször volt rá példa, hogy Szentmihályon összefogtak az emberek. Most is többen ajánlották fel, hogy segítenek az idős, rászoruló embereknek, amennyiben azok igénylik. Pálfi Éva szívesen bevásárol, csakúgy, mint két fiatal, Máté és Botond.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: virslis fonat

A közösségi oldalon több szentmihályi lakos is felajánlotta zárt csoportjukban, hogy szívesen segít időseknek be­vásárlásban, gyógyszerkiváltásban. Az egyéni kezdeményezésekből végül összefogás lett. Pálfi Éva 11 éve költözött a városrészbe, egy zárt közösségbe került, ahová végül befogadták.

– Én is itthon végzem a munkám, ám néha be kell mennem a városba, ezért gondoltam, felajánlom a segítségem. Ha szükséges, bevásárolok vagy kiváltom a gyógyszerüket azoknak, akik rászorulnak – részletezte Pálfi Éva. Elmondta, otthon 12 éves fiával tanul is, ám egy sporttársának is bevásárol, és egy-két idős embernek még szívesen segít. Sőt egy ismerősének az online díjfizetést magyarázta el telefonon lépésről lépésre, hogy ne kelljen neki postára mennie.

Tanulás mellett segítenek a fiatalok

Kis Máténak és Kovács-Krassói Botondnak is több ideje lett. Bár Botond idén érettségizik, azért a tanulás mellett marad ideje önkénteskedni.

– Nemrég szereztem jogosítványt, így arra gondoltunk, amit itt helyben nem tudunk beszerezni, azt szívesen elszállítjuk az itt lakóknak – magyarázta. Máté hozzátette, egy hölgy arcmaszkokat rendelt, ha megérkezik, azt hozzák majd el neki a belvárosból. A fiatalok csütörtökön kezdték bedobni a postaládákba azt a szórólapot, amelyet a Szentmihályi Egyesület készített, ezen pedig több önkéntes elérhetősége is megtalálható.

– Eddig a közösségi oldalon ajánlottunk segítséget, ám sok idős nem használja ezeket a felületeket. Szerintem ezek után fognak még többen segítséget kérni – fogalmazott Máté.

Házhoz viszik az élelmiszert a kisboltból

Az egyesület támogatásáról biztosította az önkénteseket, a bevásárlásokhoz szükséges üzemanyag költségét finanszírozzák. Ezenkívül Csabai Jánosné és Toppantó Magdolna a kábeltévé képújságján és Facebook-csoportjukon keresztül folyamatosan tájékoztatják friss információval a lakosságot és koordinálják a segítőket. Az egyik kisbolt tulajdonosa, Leskóné Mracskó Edina az élelmiszerek ingyenes házhoz szállítását ajánlotta fel, Faragó János postás pedig szívesen összegyűjti a csekkeket és befizeti a hivatalban.

Pannika ökotáskát varr a segítőknek

Posta Istvánné Pannikának tavaly térdprotézisműtétje volt, amit januárban megismételtek, ezért nehezen tud járni. Ő örömmel fogadta Éva segítségét, aki ottjártunkkor kenyeret és citromlevet hozott neki. Posta Istvánné varrónő is rögtön felajánlotta, hogy a bevásárláshoz az önkénteseknek varr textilből táskákat, egyet át is adott Évának, mint mondja, körülbelül tíz perc alatt varrta meg.