Őstermelők: változik a rendszer

A közelmúltban rendezett vásárhelyi gazdanapi fórum egyik legfontosabb előadása a családi mezőgazdasági vállalkozásról és az őstermelői rendszer átalakításának tervezetéről szólt.

Erről Papp Gergely, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakmai főigazgató-helyettese beszélt. Ez az agráriumban dolgozókat szinte kivétel nélkül érinti, parlamenti elfogadása tavaszra várható. Benkő Zsolt, a Hódmezővásárhelyi Gazdasági Egyesület elnöke ismertette lapunkkal a terveket.

– A jelenlegi rendszer szinte átláthatatlan, nagy benne az összevisszaság, ezért szükséges az átalakítás. Rendet kell tenni, ami a mezőgazdasági finanszírozást is megkönnyítheti. Amennyiben az Országgyűlés megszavazza, 2021. január elsejével lép életbe, de lesz idő az átállásra – közölte. Hozzátette: az anyagiakon kívül ma a gazdaság átadása családtagnak vagy más személynek is nehézségekbe ütközik. A tervezet négy fontos elemből áll.

Először is változik az őstermelői adózás, lesz tételes és átalány. A tervezet szerint 9,5 millió forintos éves bevételig – ez az egyéni minimálbér ötszöröse – mentesülnének a gazdák az iparűzési adó alól. Az őstermelői tevékenység minimum 51 százalékának mezőgazdaságinak kell lenni, viszont kiegészülhet vendéglátással, szobakiadással, vagyis tanyai és falusi turizmussal – sorolta Benkő Zsolt. A jelenlegi szabályozás szerint az őstermelő egyszerre csak egy helyen árusíthat, ez is változhat: azonos adószámú engedéllyel a családtagok más-más helyszíneken, piacokon is kínálhatják portékájukat.

Az őstermelők családi gazdaságát a jövőben csakis családtagok alakíthatják, és annyiszor 9,5 milliós kedvezményben részesülnek, ahányan vannak. A vezetőnek azonban főállásban kell dolgoznia, és a tevékenység minimum 51 százalékának itt is mezőgazdaságinak kell lenni. Fontos: 16 év alatti családtag – új alakulásnál – nem vonható be, ahol korábban már tag lett, ott maradhat. Az egyéni vállalkozásnál nem változik semmi.

– Új lesz viszont a családi mezőgazdasági vállalkozás, amely társasági formában hasonlít a kft.-re, önálló jogi személyként tartják majd nyilván. Ezt is kizárólag családtagok alapíthatják, és speciális adókedvezményekben részesülhet, például 50 millió forintig adómentes lenne ez a vállalkozási forma – mondta Benkő Zsolt. Hozzátette: a témában szombaton 10-től a derekegyházi művelődési házban tartanak fórumot.