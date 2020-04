Öten egy szobában

Egy pillanat alatt kicsúszott a talaj a Balogh család lába alól: albérleti szerződésüket indok nélkül felmondta a főbérlő, így önkormányzati segítség nélkül két kamasz fiukkal és újszülött babájukkal az utcán találták volna magukat.

Tehetetlenül és értetlenül áll az események előtt Balogh Zoltán és felesége, Irén. 2018 jú­niusa óta laknak egy szentesi albérletben 14 és 12 éves fiaikkal és 12 hetes kisbabájukkal. Rendszeresen fi­­zették a bérleti díjat és a rezsit is, most sincs el­­maradásuk. Ezért is érte őket derült égből villámcsapásként, hogy a főbérlő indoklás nél­­kül felmondta a szerződést, május 10-ig ki kell költözniük.

– Akkor tudtuk meg, hogy men­­nünk kell, amikor március 30-án a kisbabát szerettem volna bejelenteni erre a lakcímre, hogy megkaphassa a rotavírus elleni védőoltást. Erre azt mondta a tu­­laj, hogy nem lehet, mert már járt a közjegyzőnél, és felmondta a bérleti szerződésünket. Kértem, mondja el, hogy miért, de nem indokolta meg – idézte fel az eseményeket a feleség.

A családfő elmondta, minden hónap 5-én kap fizetést, az­­nap – azaz a szerződésben foglaltakhoz képest tíz nappal korábban – rögtön ki is fizettek mindent a tulajdonosnak. Tavaly de­­cem­berben volt egy kéthetes csú­szásuk, akkor a főbérlő azzal fenyegette őket, hogy kiteszi a családot, ha nem fizetnek.

– Azt vágta a fejünkhöz, hogy ő nem fog eltartani minket, ekkor volt is egy összeszólalkozásunk. Ak­­kor két óra alatt összeszedtük a pénzt, azóta sem volt elmaradásunk. A közjegyzői papírban is benne van, hogy nincs tartozásunk – magyarázta Zoltán.

Ezzel kapcsolatban megke­restük a tulajdonost is, aki el­mondta, az áprilisi albérleti díj és rezsiköltség nincs kifizetve, de ezenkívül nincs tartozása a családnak. Azt is hozzátette, a felmondásnak nem anyagi, hanem emberi oka van: a decemberi ve­­szekedést sérelmezte.

Mivel az albérletpiac eléggé te­­lített, a család az önkormányzattól kért segítséget. A város szintén nem dúskál bérlakásokban, így egy egyszobás lakást tudnak biztosítani a háromgyermekes családnak.

– Elfogadtuk, mivel va­­lóban nincs más menedékünk. Van egy kis megtakarított pénzünk, de az arra nem elég, hogy egy száztízezer forintos al­­bérletet fenntartsunk – mondta el a házaspár. Hálásak vagyunk ezért a lehetőségért is, szeretnénk megköszönni Krausz Jánosnénak és a hivatal vezetésének a segítséget.