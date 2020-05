Ötszázan karanténban

Harminchárom Csongrád megyei töltötte le mobiltelefonjára azt az alkalmazást, amivel ellenőrizni tudják, hogy betartja-e a házi karantén szabályait. Ruzsán folyamatosan indulnak újra a szakrendelések, Sándorfalván viszont elmarad a Városnap.

Jövő hét hétfőtől úja kinyit az összes szegedi bölcsőde – közölte honlapján a Gyermekjóléti Központ. Eddig négy intézményben volt ügyelet. A gyerekekre továbbra is kis, ötfős csoportokban vigyáznak majd. Azt is írták, hogy elsősorban azokat a kicsiket várják, akiknek a szülei munkavégzés miatt nem tudják megoldani a gyermekük napközbeni ellátását. Ezért be kell mutatni egy munkáltatói igazolást, amiben leírják, hogy a szülők nem otthonról dolgoznak.

Mobiltelefonos karanténfigyelés

Csongrád megyében jelenleg 483 hatósági házi karantén van, és van 33 olyan ember, aki letöltötte a mobiltelefonjára azt az alkalmazást, amivel ellenőrizni tudják, hogy be tartja-e a házi karantén szabályait – válaszolta a Délmagyarország kérdésére az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata. Akit házi karanténra köteleznek, az két hétig nem mehet el otthonról, és vendégeket sem fogadhat. Ruzsán a megfelelő szabályok és óvintézkedések betartása mellett újranyitnak a szakrendelések. A bőrgyógyászaton már hétfő óta fogadják a betegeket, a pszichiátriai szakrendelés kedden indult, és már működik a reumatológia is. A rendelőkben kötelező a száj­maszk viselése és a váróban egyszerre csak egy beteg lehet.

Nyitnak a hódmezővásárhelyi játszóterek

Legkésőbb a hétvégétől újra használhatják a gyerekek az összes hódmezővásárhelyi játszóteret. Az önkormányzat csütörtökön látott hozzá az eszközök fertőtlenítéséhez. A munkát a Hódtói Pihenőparkban kezdték, majd a Németh László utcában, a Damjanich utcában és a Népkertben lévőkkel folytatták. A kisebb játszótereket is lefertőtlenítik. A munkát egy szakcég végzi. Az önkormányzat több mint 20 játszóteret működtet.

Balástyán pedig már másodjára fertőtlenítettek a napokban, többek között a polgármesteri hivatalnál, a postánál, a nyilvános telefonfülkénél, a templomkertnél, az összes kerékpártárolónál, buszmegállóknál és az élelmiszerboltoknál.

Elmarad a gyereknap

A kultúra kedvelőinek sajnos rossz hírünk van. Zárva marad a Sándorfalvi Kulturális Központ és elmarad a Városnap.

Idén nem tartják meg a Petőfi parkban a hagyományos gyermeknapi programsorozatot – jelentette be közösségi oldalán Farkas Éva Erzsébet makói polgármester. Azt is elmondta, hogy az önkormányzat ettől függetlenül valamilyen módon szeretne meglepni minden gyereket. Hogy mivel és hogyan, az a jövő héten derül ki.