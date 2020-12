Félszáz óvodás került karanténba Sándorfalván

Ötvenkét sándorfalvi óvodás került karanténba, előreláthatóan december 11-ig a koronavírus miatt. Hódmezővásárhelyen 181 ember nem hagyhatja el az otthonát átmenetileg, és a megjelent a fertőzés a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon is.

Ahogy mindig, hétfőn is összeült Hódmezővásárhelyen az Operatív Stáb, hogy értékeljék az elmúlt hét koronavírus-járvánnyal kapcsolatos történéseit. A polgármesteri hivatal gyorshír szolgálata a találkozó után azt közölte, hogy jelenleg 181 vásárhelyi van hatósági karanténban, míg egy hete csak 131-en voltak.

Várják a döntést

Mester János háziorvos elmondta, attól függően, hogy a vírus miként jut be szervezetünkbe alakulnak az elsődleges tünetek. Ha az orron keresztül jut be a vírus a szervezetbe, a felső légúti megbetegedések a jellemzőek, ha pedig szájon keresztül, akkor a hányás-hasmenéses tünetek jelentkezhetnek. Továbbra is a szájmaszk viselésével lehet tenni a legtöbbet a járvány terjedése ellen.

Fertőtlenítettek is

Kiderült az is, hogy az óvodák közül jelenleg kettő van hatóságok által elrendelt rendkívüli szüneten Vásárhelyen. Az Észak utca is érintett lett, ott most várják a minisztérium rendelkezését.

Két óvodát a hétvégén átfertőtlenítettek. Emlékeztettek, hogy az óvodák rendkívüli szünetét, illetve a járványhelyzet kezelésével kapcsolatos tennivalókat az Emberi Erőforrások Minisztériuma, és a Nemzeti Népegészségügyi Központ határozza meg, rendeli el. Ezt felülírni sem az óvodák igazgatója, sem a polgármester nem tudja. A jelenlegi előírások és járványügyi helyzet miatt nem lehet ügyeletet tartani azokban az intézményekben, ahol megjelent a vírus. Azok a gyerekek is hozzájuthatnak a meleg ételhez, akik nem járhatnak óvodába. Ezt a Cseresnyés kollégium konyháján és a Kalmár-konyhán lehet igénybe venni.

Hódmezővásárhelyen a korábban letesztelt 56 bölcsődei dolgozó tesztje negatív lett.

Sok gyerek és hét felnőtt

Azt is közölték, hogy a hajléktalanszállón a gyanús eseteket különítik el. Hódmezővásárhelyen a bevásárlóközpontok parkolóiban továbbra is kötelező a maszkhasználat.

Sándorfalván, az Iskola utcai óvoda két csoportjának rendeltek el rendkívüli szünetet a koronavírus miatt. Ötvenkét gyerek és hét felnőtt került karanténba, várhatóan december 11-ig.

Információink szerint a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak is több fertőzött munkatársa van már, azonban ez a napi munkát nem veszélyezteti.