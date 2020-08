Parlagfűtenger öleli körbe a kishomoki játszóteret – Fotók

Több parlagfű akkor sem lehetne a kishomoki játszótér füves területén, ha vetették volna. Az augusztusi kánikulában a fű már szinte kiégett, jószerével csak a parlagfű virít, amit a terület nagy részén levágtak ugyan, a szánkózódombon azonban a kisebb gyerekek elvesznének a hatalmas gazban.

Csak egy kisfiú játszott egy héttel a szünidő vége előtt a kishomoki játszótéren. Ő sem sokáig bírta a nagy melegben. A tavaly ősszel elültetett fák még kicsik, árnyékoló pedig nincs.

A játszóteret tavaly október 28-án adták át. Kissé siettek az avatóünnepséggel: ahogy ezt az akkori fotók is mutatják, a munkások még festették a homokozót, de a gyerekek már lapátoltak benne.

Adakozásból jött létre a kishomoki játszótér

A játszótérépítést a Magyar Kétfarkú Kutyapárt kezdeményezte, amihez az önkormányzat ingyen biztosította a telket. Végül a kétfarkúak a 3 millió forintos játszótérhez 250 ezer forinttal tudtak csak hozzájárulni. Erről így írt Márki-Zay Péter polgármester 2019 júliusában a hivatalos Facebook-oldalán: „Az ÁSZ-büntetések miatt a Kétfarkú Kutya Párt által felajánlott játszótérre a 3 milliós önköltség kevesebb mint tizede áll csak rendelkezésre, ezért oldalukon gyűjtést indítottak. Kérem a helyi lakosokat és az egész országban, vagy akár határainkon túl élőket is, hogy adományaikkal támogassák a szükséges forrás előteremtését…” Végül összejött a pénz, magánszemélyek és cégek is adakoztak.

A szánkózódombon hatalmas a gaz

Az átadáskori cikkek tanúsága szerint a kisebb gyerekeknek a játszótér mellett egy biciklis ugratópályát is építettek. Ottjártunkkor viszont ha nem tudtuk volna, miről van szó, valószínűleg nem jövünk rá, hogy az egyenetlen talaj némi gazzal valójában biciklis ugratásra szolgál.

2019 októberében egy szánkózódombot is avattak. Akkor boldogan kapaszkodtak fel rá a gyerekek. A szánkózódombra ma már nincs szülő, aki jó szívvel felengedné a combig, néhol derékig érő gazban a gyerekét.

A tavaszra ígért focipálya nem épült meg

A domb, de a homokos játszóteret körülvevő hatalmas zöldterület is tele van parlagfűvel. Annyi ott az allergiát okozó gyomnövény, hogy ha vetették volna, akkor sem burjánzana jobban.

Az avatóünnepségen Márki-Zay Péter polgármester azt is megígérte, hogy tavaszra focipályát alakítanak ki a játszótéren, de ez elmaradt.

– A parlagfű, ahogy a neve is jelzi, először a parlagon heverő területeket növényesíti be, ahol az ember megbolygatta a talajszerkezetet, a zárt gyepet – magyarázta Sirkó Zoltán, a HMSZ Zrt. zöldterület karbantartásért felelős vezetője.

– Ha rosszul avatkozik be az ember, azt az állapotot konzerválja, ami a kishomoki játszótér mellett is látható – említette meg a szakember.

– Mindenki jót akart, sokan segítették, hogy megvalósulhasson a játszótér. Ez egy közel másfél hektáros terület, alsó hangon két focipályányi rész. A játszótér tervezésekor nemcsak a játékelemeket kellett volna megtervezni, hanem a zöld környezetet is, méghozzá fenntartható módon – mondta a szakember. Sirkó Zoltán azt feltételezte: valószínűleg erre akkor nem jutott forrás.

– Most nem tudunk a parlagfű ellen mást tenni, minthogy nyírjuk. Ősszel pedig olyan szárazságtűrő gyepmag­keveréket vetünk rá, ami elveszi a parlagfű életterét. Polgármester úrnak jeleztem, hogy jó lenne, ha madárbarát és méhbarát cserjéket is ültetnénk. Akár egy tanösvényt is ki lehetne ott alakítani – hívta fel a figyelmet.