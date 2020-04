Régészeti újdonságra leltek Berekháton – Galéria

Egy 3–4. századból származó fiatal szarmata lány sírját találták meg szentesi régészek Berekháton. A lelet különlegességét az adja, hogy eltérő a test tájolása a korábban talált sírokéhoz képest. A terepet tovább kutatják, és az is elképzelhető, hogy további temetkezési helyekre bukkannak.

Egy előkészítő csarnok épül a város berekháti részén, ott végeztek próbafeltárásokat a Koszta József Múzeum szakemberei. A munkát az indokolta, hogy korábban már több lelőhelyet is találtak a környéken, bronzkori, szarmata, kora újkori és Árpád-kori sírokat is fedeztek már fel arrafelé – tudtuk meg Farkas László igazgatótól.

Mint Filep Fanni, a múzeum ásatásvezető régésze elmondta, a munkák megkezdése után alig egy nappal bukkantak rá a sírra, amely egy fiatal szarmata lány csontjait tartalmazza. A lelet abból a szempontból nem számít ritkaságnak, hogy a környéken az elmúlt évtizedekben több hasonló sírt is feltártak már: az iráni eredetű nomád nép a Krisztus utáni 1. század közepén jelent meg Magyarországon, majd a kedvező földrajzi adottságok miatt felhagytak a nomadizáló életmóddal, és a 2–3. században már a szentesi határban is letelepedtek a szarmaták. Nyomaikat Vörös Gabriella és Szabó János József egykori múzeumigazgató régészek is kutatták, széles körű tudományos munkát végezve a témában.

– A most megtalált sír érdekessége a tájolása – emelte ki Türk Attila, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészettudományi Intézete magyar őstörténeti és honfoglalás kori régészeti tanszékének vezetője. A régész – aki a múzeum és az egyetem nemrégiben megkötött együttműködése értelmében a helyszínen segíti a feltárást és a leletmentést – elmondta, az általános nyugat–keleti iránnyal szemben a jelenlegi sír észak–déli tájolású.

A sír tartalmát Filep Fanni részletezte: a késő szarmata kori, 3–4. századból származó fiatal lány csontjai rossz megtartásúak, valószínűleg az alacsony kalciumbevitel miatt. Életkorára a test mérete utal, és az, hogy tejfogai és maradó fogai is voltak. A csontmaradványok mellett három tárgyat is találtak, a nyaknál egy vasdarabot, amely valószínűleg egy fibula, azaz tűs ruhakapocs maradványa lehet, a lábánál kerámiatöredékek hevernek, a mellkasán pedig egy kis bronztárgy fekszik.

A feltárt leleteket most lefotózzák, lerajzolják, és leírják a sír tartalmát, majd a kiemelés után a múzeumba kerül, ahol megpróbálják minél jobban konzerválni. A régészek feltételezik, a fiatal lány sírja közelében még újabbakra is lelnek, erre a szarmata temetkezési szokások és az eddig ismert területi sajátosságok utalnak.