Régi gyilkosság is volt a hónap bűnügyei között

Emberkereskedőkkel, gyilkossággal és pénzmosással is kellett foglalkozniuk a rendőröknek a megyében a múlt hónapban. Több fontos ügy is volt júniusban. Azt amelyikben egy 14 éves lányt vettek rá arra, hogy árulja a testét lezárták, és az iratok már az ügyészségen vannak.

Azon túl, hogy naponta több illegális bevándorlót is elfognak a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai, történnek más bűncselekmények is a megyében. A június elég erős hónap volt. Az elején egy emberkereskedelemmel foglalkozó csoport vizsgálatát fejezték be.

Ennek a lényege az volt, hogy a gyanú szerint egy szegedi nő és három társa prostitúcióra vett rá egy 14 éves lányt és egy fiatal nőt. Egyelőre annyit tudni, hogy még 2018. április 28-án a fiatal lányt a nő egyik társa randevúra hívta egy szegedi lakásba. Ott kábítószert adtak neki és rávették, hogy feküdjön le idegenekkel. Kiderült, hogy a gyanúsított nő és fiatalkorú társai egy másik szegedi lakásban is dolgoztattak. Az ott lévő másik nő szolgáltatásait hónapokig kínálták az interneten, majd az ebből származó pénz nagy részét elvették, ahogy a 14 éves lánynak adott pénzt is. A nyomozók tavaly, január 8-án az kapták el az akkor 22 éves R. Edit Ramónát Budapesten. Fiatalkorú társaira Sándorfalván és Hódmezővásárhelyen csaptak le.

Drog és prostitúció

Tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett kerítéssel és más bűncselekményekkel gyanúsították meg őket, amit később üzletszerűen elkövetett emberkereskedelemre változtattak. Ezért akár 15 évet is kaphatnak a futtatók, akik ellen hamarosan vádat emel sz ügyészség.

Szintén a hónap elején közölték, hogy őrizetbe vettek egy hódmezővásárhelyi férfit, akit csalás és pénzmosás miatt köröztek. A 45 éves férfi ellen a Veszprémi Törvényszék, valamint a Kecskeméti Törvényszék pénzmosás és csalás miatt adott ki elfogatóparancsot. Csaknem fél éve bujkált, nem vonult be a börtönbe, de most odavitték a rendőrök.

Kutyákat is bevetettek

Pár nappal később, június 9-én már a csongrádi Tisza-parti lejárót lepték el a rendőrök, és senkit sem engedtek a közelbe. Helyszínelők is vizsgálódtak, sőt kutyákat is bevetettek, de ak­­kor még nem árulták el, hogy mit vagy kit keresnek. Két nap múlva derült ki, hogy egy évekkel ezelőtt eltűnt férfi ügyében gyilkosság gyanúja miatt indítottak eljárást. Azt közölték, hogy a rendőrség még 2009 nyarán rendelt el körözést, miután egy férfi eltűnt Csongrád városából. Akkor hiába keresték, nem sikerült a nyomára bukkanni.

Elfogtak egy férfit

A nyomozók 11 évvel az el­­tűnés után kaptak olyan in­­formáció­kat, amelyek alapján arra jutottak, hogy a férfit megölhették. Elfogtak egy csongrádi férfit, aki a gyanú szerint megölte alkalmi ismerősét, majd egy barátja segítségével elrejtette a holttestet. Úgy tudjuk azonban, hogy a holttestet azóta sem találták meg. A férfit a Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája letartóztatta.

A hónap utolsó napján pedig több mint hétmillió forintot érő, lopott számítástechnikai eszközöket foglaltak le Nagylakon. A laptopokat és asztali számítógépeket szállító bolgár férfi ellen orgazdaság miatt indult eljárás a Makói Rendőrkapitányságon.